“Un deget amorţit”. Radu Drăguşin, taxat de englezi după ce Tottenham a fost eliminată din Champions League. Pe ce post a jucat

Radu Drăguşin a fost titular în duelul câştigat de Tottenham cu Atletico Madrid, scor 3-2, în returul optimilor de Champions League. După eşecul din tur, scor 2-5, Spurs a fost eliminată din competiţie, madrilenii urmând să se dueleze cu Barcelona în sferturi.

Radu Drăguşin a fost taxat de englezi după evoluţia din returul cu elevii lui Diego Simeone. Fundaşul român a fost înlocuit în minutul 66, fiind trimis în locul său Destinz Udogie.

Cei de la goal.com au subliniat că Radu Drăguşin a avut dificultăţi de fiecare dată când s-a aflat în posesia mingii: “A ieșit în evidență ca un deget amorțit pe postul de fundaș dreapta. Nu a părut niciodată confortabil în posesia mingii. A fost înlocuit de Udogie”.

De asemenea, spurs-web.com au remarcat că Radu Drăguşin a evoluat pe postul de fundaş dreapta, lăudându-l pentru o ocazie avută pe parcursul meciului: “Fundașul central a fost plasat pe postul de fundaș dreapta, Igor Tudor optând pentru un sistem 4-4-2, și s-a ținut de treabă, ținându-l pe Ademola Lookman liniștit pe flanc.

De asemenea, a reprezentat o amenințare la lovituri fixe cu o aruncare lungă, una dintre ele ducând la o ocazie pentru Mathys Tel, dar șutul său a fost direct la Musso”, au notat englezii, care i-au acordat nota 7 românului.