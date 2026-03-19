“Un deget amorţit”. Radu Drăguşin, taxat de englezi după ce Tottenham a fost eliminată din Champions League. Pe ce post a jucat

Radu Drăguşin a fost titular în duelul câştigat de Tottenham cu Atletico Madrid, scor 3-2, în returul optimilor de Champions League. După eşecul din tur, scor 2-5, Spurs a fost eliminată din competiţie, madrilenii urmând să se dueleze cu Barcelona în sferturi.
Radu Drăguşin a fost taxat de englezi după evoluţia din returul cu elevii lui Diego Simeone. Fundaşul român a fost înlocuit în minutul 66, fiind trimis în locul său Destinz Udogie.
Radu Drăguşin, taxat de englezi după ce Tottenham a fost eliminată din Champions League
Cei de la goal.com au subliniat că Radu Drăguşin a avut dificultăţi de fiecare dată când s-a aflat în posesia mingii: “A ieșit în evidență ca un deget amorțit pe postul de fundaș dreapta. Nu a părut niciodată confortabil în posesia mingii. A fost înlocuit de Udogie”.
De asemenea, spurs-web.com au remarcat că Radu Drăguşin a evoluat pe postul de fundaş dreapta, lăudându-l pentru o ocazie avută pe parcursul meciului: “Fundașul central a fost plasat pe postul de fundaș dreapta, Igor Tudor optând pentru un sistem 4-4-2, și s-a ținut de treabă, ținându-l pe Ademola Lookman liniștit pe flanc.
De asemenea, a reprezentat o amenințare la lovituri fixe cu o aruncare lungă, una dintre ele ducând la o ocazie pentru Mathys Tel, dar șutul său a fost direct la Musso”, au notat englezii, care i-au acordat nota 7 românului.
Pe de altă parte, cei de la Football London l-au lăudat pe fundaşul român pentru prestaţia din returul cu Atletico Madrid: “Destiny Udogie îl înlocuiește pe Radu Drăgușin care a avut o tură bună la serviciu în această seară”, au notat aceştia, în momentul înlocuirii lui Radu Drăguşin.
Tottenham, eliminată de Atletico Madrid din Champions League
Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin titular, a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-2, gruparea spaniolă Atletico Madrid, în manşa secundă a optimilor Ligii Campionilor.
Madrilenii au marcat primii la Londra, prin Ademola Lookman, în minutul 6, dar verificarea VAR a dus la anularea golului, pentru o poziţie de ofsaid. Mathys Tel a ratat în minutul 24, Musso respingând în corner şutul francezului. Tot englezii au deschis scorul, în minutul 30, prin Kolo Muani, iar Tel a trecut pe lângă gol în minutul 35, dar la pauză a fost 1-0 pentru Tottenham. Julian Alvarez a egalat pentru spanioli, în minutul 47, dar gazdele au revenit în avantaj odată cu golul lui lui Xavi Simons, din minutul 52.
Musso a intervenit în minutul 60 la lovitura de cap a lui Drăguşin, care a fost schimbat în minutul 60, cu Udogie, şi Atletico a egalat din nou, prin David Hancko, în minutul 75. Tottenham şi-a asigurat însă o victorie de palmares, 3-2 cu Atletico, după un penalti transformat de Simons, în minutul 90, şi madrilenii merg în sferturi cu 7-5 scor la general. Acolo, Atletico Madrid se va întâlni cu FC Barcelona.
- “Bayern e favorită cu Real Madrid?” Răspunsul dat de Vincent Kompany, înaintea confruntării din sferturile Champions League
- Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată
- Jucătorul accidentat incredibil în Liverpool – Galatasaray va fi operat în Anglia. Ce i s-a întâmplat
- Cota uriaşă pe care o are Real Madrid la câştigarea Ligii Campionilor. Care e favorita specialiştilor
- Arne Slot a dat o veste proastă la Liverpool, după recitalul cu Galatasaray din optimile Champions League