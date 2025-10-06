Gigi Becali şi-a încălcat promisiunea şi l-a făcut praf pe Denis Alibec: "Pase doar la adversar". Celălalt jucător luat în vizor - Antena Sport

Gigi Becali şi-a încălcat promisiunea şi l-a făcut praf pe Denis Alibec, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Liga 1. Patronul campioanei a fost extrem de nemulţumit de evoluţia atacantului de 34 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Alibec a început derby-ul cu Universitatea Craiova ca rezervă, însă a fost trimis în teren în minutul 62, în locul lui Daniel Bîrligea. Gigi Becali a dezvăluit că l-a introdus în joc pe atacantul român pentru a ţine de minge, însă el a pasat la adversar.

Gigi Becali şi-a încălcat promisiunea şi l-a făcut praf pe Denis Alibec

După revenirea din vară a lui Denis Alibec la FCSB, Gigi Becali dezvăluia că a făcut un “pact” cu acesta şi nu-l va critica public. Patronul campioanei şi-a încălcat promisiunea după meciul cu oltenii, iar pe lângă Alibec, l-a taxat şi pe Mamadou Thiam.

“(N.r. Despre Denis Alibec) Slab, l-am băgat să ţină de minge şi a dat-o doar la adversar. Nici el şi nici Thiam, au făcut 2-3 faze din valoare. E băiat cuminte, nu mai e cum era. Îl interesează să-şi ia şi el banii, nu mai e cum era”, a declarat Denis Alibec, conform gsp.ro.

Totodată, Gigi Becali a vorbit şi despre arbitrajul partidei, criticat în termeni duri de Sorin Cârţu. Patronul campioanei s-a declarat mulţumit de prestaţia lui Istvan Kovacs.