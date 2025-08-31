Gigi Becali şi-a lăsat vedetele pe bancă în CFR Cluj - FCSB. Cinci schimbări în primul 11 al campioanei - Antena Sport

Gigi Becali şi-a lăsat vedetele pe banca de rezerve în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB. Partida din etapa a opta a Ligii 1 se va disputa azi, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu mai puţin de cinci schimbări au fost efectuate în primul 11 al campioanei, faţă de ultimul meci. La mijlocul săptămânii, FCSB a învins-o pe Aberdeen cu 3-0 şi s-a calificat în grupa de Europa League.

Gigi Becali şi-a lăsat vedetele pe bancă în CFR Cluj – FCSB

Faţă de meciul retur cu scoţienii, la FCSB nu au mai fost titularizaţi Valentin Creţu, Risto Radunovic, Mihai Lixandru, David Miculescu, Darius Olaru şi Daniel Bîrligea.

În locul acestora, Daniel Graovac, Alexandru Pantea, Vlad Chiricheş, Mihai Toma, Juri Cisotti şi Mamadou Thiam au fost titularizaţi în duelul cu CFR Cluj.

Atacantul recent transferat de la U Cluj a fost titularizat în premieră la FCSB. Thiam a mai evoluat timp de o repriză în duelul cu FC Argeş, din runda precedentă, pierdută de campioană cu scorul de 0-2.