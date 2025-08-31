Gigi Becali şi-a lăsat vedetele pe bancă în CFR Cluj - FCSB. Cinci schimbări în primul 11 al campioanei - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 31 august 2025, 20:15

Gigi Becali şi-a lăsat vedetele pe bancă în CFR Cluj – FCSB. Cinci schimbări în primul 11 al campioanei

Gigi Becali / AntenaSport

Gigi Becali şi-a lăsat vedetele pe banca de rezerve în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB. Partida din etapa a opta a Ligii 1 se va disputa azi, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Nu mai puţin de cinci schimbări au fost efectuate în primul 11 al campioanei, faţă de ultimul meci. La mijlocul săptămânii, FCSB a învins-o pe Aberdeen cu 3-0 şi s-a calificat în grupa de Europa League.

Gigi Becali şi-a lăsat vedetele pe bancă în CFR Cluj – FCSB

Faţă de meciul retur cu scoţienii, la FCSB nu au mai fost titularizaţi Valentin Creţu, Risto Radunovic, Mihai Lixandru, David Miculescu, Darius Olaru şi Daniel Bîrligea.

În locul acestora, Daniel Graovac, Alexandru Pantea, Vlad Chiricheş, Mihai Toma, Juri Cisotti şi Mamadou Thiam au fost titularizaţi în duelul cu CFR Cluj.

Atacantul recent transferat de la U Cluj a fost titularizat în premieră la FCSB. Thiam a mai evoluat timp de o repriză în duelul cu FC Argeş, din runda precedentă, pierdută de campioană cu scorul de 0-2.

De cealaltă parte, Louis Munteanu a fost titularizat de Andrea Mandorlini. La precedentul duel de campionat, cu Oţelul, atacantul de 23 de ani nu a făcut parte din lotul clujenilor, el refuzând să joace.

Echipele de start:

CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Sinyan, Kresic, M.Ilie, Camora – Emerllahu, Djokovic, Fică – Șfaiț, L.Munteanu, Korenica
Rezerve: Gal, Micai – Abeid, Gyorgy, Dumbrăvanu, Cordea, Biliboc, Păun, Deac, Postolachi, Nkololo, Badamosi
Antrenor: Andrea Mandorlini

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Ngezana, M.Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Toma, Fl.Tănase, Cisotti – Thiam
Rezerve: Zima – Crețu, Alibec, Bîrligea, Miculescu, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Radunovic, Oct.Popescu, Stoian
Antrenor: Elias Charalambous

Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc în luna iulie. Atunci, FCSB a câștigat Supercupa României , după ce i-a învins pe ardeleni cu scorul de 2-1.

Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB

Elias Charalambous a fost întrebat de eventualul transfer al lui Louis Munteanu, ţinând cont de oferta de patru milioane de euro făcută de Gigi Becali. Acesta a transmis că şi-ar dori să-l aibă în lot pe atacantul român.

“Dacă patronul decide că va transfera un jucător, niciodată nu voi spune nu. El decide. Cred în echipa mea, dar până nu se termină perioada de transferuri nu știi niciodată. Nu decid eu cine vine sau cine pleacă de la echipă.

Dacă patronul sau Meme (n.r. Mihai Stoica) decid să aducă un jucător, e binevenit. Eu sunt aici să antrenez echipa, nu să decid transferurile”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă.

