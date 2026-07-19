Daniel Pancu, prima reacție după ce Rareș Ilie a refuzat-o pe Rapid: „L-am dorit foarte mult!”

Daniel Pancu a oferit prima reacție după ce Rareș Ilie a refuzat-o pe Rapid. Antrenorul giuleștenilor a recunoscut că și-a dorit să realizeze acest transfer.

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Rareș Ilie a ales să își continue cariera la APOEL, din Cipru, având în vedere că nu mai intră în planurile celor de la Nice. Aproximativ 25.000 de euro pe lună va încasa românul la formația cipriotă.

Cum a reacționat Daniel Pancu după ce Rareș Ilie a refuzat-o pe Rapid

Daniel Pancu a explicat că l-a antrenat pe Rareș Ilie la echipa națională și că și-a dorit „foarte mult” să îl aducă la Rapid. Totuși, pretențiile financiare ale jucătorului s-au dovdedit a fi prea mari.

Totodată, Daniel Pancu a explicat că Dan Șucu nu vrea să mai facă transferuri la Rapid, având în vedere că echipa nu a avut rezultate în sezoanele trecute, în care s-au cheltuit sume mari.

„Da, a fost unul dintre copiii mei de la echipa națională. L-am avut. Mi l-am dorit foarte mult, dar financiar este foarte greu. Am aflat și eu anumite lucruri.