Daniel Pancu, prima reacție după ce Rareș Ilie a refuzat-o pe Rapid: „L-am dorit foarte mult!”

Daniel Pancu a oferit prima reacție după ce Rareș Ilie a refuzat-o pe Rapid. Antrenorul giuleștenilor a recunoscut că și-a dorit să realizeze acest transfer.
Rareș Ilie a ales să își continue cariera la APOEL, din Cipru, având în vedere că nu mai intră în planurile celor de la Nice. Aproximativ 25.000 de euro pe lună va încasa românul la formația cipriotă.
Cum a reacționat Daniel Pancu după ce Rareș Ilie a refuzat-o pe Rapid
Daniel Pancu a explicat că l-a antrenat pe Rareș Ilie la echipa națională și că și-a dorit „foarte mult” să îl aducă la Rapid. Totuși, pretențiile financiare ale jucătorului s-au dovdedit a fi prea mari.
Totodată, Daniel Pancu a explicat că Dan Șucu nu vrea să mai facă transferuri la Rapid, având în vedere că echipa nu a avut rezultate în sezoanele trecute, în care s-au cheltuit sume mari.
„Da, a fost unul dintre copiii mei de la echipa națională. L-am avut. Mi l-am dorit foarte mult, dar financiar este foarte greu. Am aflat și eu anumite lucruri.
La câți bani s-au cheltuit pentru cel mult locul 5, orice transfer făcut de patron poate fi considerat un mare cadou. După cum se știe, bilanțul Rapidului este pe minus”, a spus Daniel Pancu.
Rareș Ilie semnează cu APOEL
Un jucător care a fost dorit de Rapid în această vară semnează cu o altă echipă! Va încasa un salariu de 300.000 de euro pe sezon.
Este vorba de Rareș Ilie, jucător care a fost împrumutat, în sezonul trecut, de Empoli. Italienii nu l-au păstrat însă pe român, iar acesta s-a întors la Nice, însă nu mai face parte din planurile francezilor.
Rareș Ilie mai are contract până în 2027 cu Nice, însă acesta ar urma să semneze cu APOEL, potrivit informațiilor oferite de trumedia.
Formația din Cipru a încheat sezonul trecut pe locul al 5-lea, cu 52 de puncte.
Chiar dacă mai are un an de contract, Rareș Ilie ar urma să plece gratis de la Nice. Totuși, formația din Franța își va păstra un procent dintr-un viitorul transfer al fotbalistului român.
În Cipru, Rareș Ilie va încasa un salariu de aproximativ 300.000 de euro pe sezon, adică aproximativ 25.000 de euro pe lună.
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