Mihai Stoica, val de laude pentru Juri Cisotti: „Poate juca fundaș central!”

Mihai Stoica a uimit pe toată lumea după FCSB – FC Argeș 2-0. Oficialul roș-albaștrilor a declarat că Juri Cisotti are abilitățile necesare pentru a juca pe poziția de fundaș central.

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Echipa lui Gigi Becali a debutat perfect în noul sezon de Liga 1. Echipa roș-albastră s-a impus cu scorul de 2-0 în meciul cu FC Argeș, grație golurilor marcate de Bîrligea și Tănase.

Mihai Stoica a venit cu un val de laude pentru Juri Cisotti

În opinia lui Mihai Stoica, cel mai bun jucător de pe teren, la victoria cu FC Argeș, a fost Juri Cisotti. Oficialul roș-albaștrilor a explicat că italianul ar putea juca și pe poziția de fundaș central.

De asemenea Mihai Stoica a spus că Cisotti este un jucător excepțional și un model pentru colegii de la FCSB.

„Pentru mine cel mai bun jucător de pe teren a fost Juri Cisotti. A făcut un efort extraordinar, iar la 33 de ani sfidează vârsta, CV-ul şi joacă la cel mai înalt nivel meci de meci. Nimeni nu crede că are vârsta asta, indiferent ce poziţie joacă.