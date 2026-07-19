Mihai Stoica, val de laude pentru Juri Cisotti: „Poate juca fundaș central!”

Mihai Stoica a uimit pe toată lumea după FCSB – FC Argeș 2-0. Oficialul roș-albaștrilor a declarat că Juri Cisotti are abilitățile necesare pentru a juca pe poziția de fundaș central.
Echipa lui Gigi Becali a debutat perfect în noul sezon de Liga 1. Echipa roș-albastră s-a impus cu scorul de 2-0 în meciul cu FC Argeș, grație golurilor marcate de Bîrligea și Tănase.
Mihai Stoica a venit cu un val de laude pentru Juri Cisotti
În opinia lui Mihai Stoica, cel mai bun jucător de pe teren, la victoria cu FC Argeș, a fost Juri Cisotti. Oficialul roș-albaștrilor a explicat că italianul ar putea juca și pe poziția de fundaș central.
De asemenea Mihai Stoica a spus că Cisotti este un jucător excepțional și un model pentru colegii de la FCSB.
„Pentru mine cel mai bun jucător de pe teren a fost Juri Cisotti. A făcut un efort extraordinar, iar la 33 de ani sfidează vârsta, CV-ul şi joacă la cel mai înalt nivel meci de meci. Nimeni nu crede că are vârsta asta, indiferent ce poziţie joacă.
Am avut o discuţie interesantă, i-am zis: ‘am realizat că poţi să joci şi fundaş central, pentru că mă gândeam că doar fundaş central nu poţi să joci, mai ales în trei’. Andre Duarte a zis: ‘Da, da, în mijloc, libero’. A ajuns între fundaşii centrali să facă o recuperare. Este un jucător excepţional şi un model pentru ceilalţi, cum se comportă, cum se antrenează şi ce viaţă duce”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.
FCSB a transferat „cel mai bun străin care a jucat în România”
Aymen Boutoutaou (25 de ani) a fost prezentat deja oficial la FCSB. Mijlocașul s-a despărțit de Sochaux și a semnat cu roș-albaștri.
Gigi Becali a dezvăluit că le-a plătit celor de la Sochaux suma de 1,35 milioane de euro pentru a obține semnătura lui Aymen Boutoutaou. Jucătorul l-a impresionat pe Mihai Stoica, cel care a negociat transferul, iar, după ce l-a văzut la antrenamente, managerul a conchis că este un fotbalist de alt nivel. Miai Stoica a spus despre el că ”străin mai bun decât el în România nu a fost”.
Aymen Boutoutaou mai avea contract cu francezii din Liga a 2-a până în vara lui 2027, însă a acceptat propunerea de a evolua în fotbalul românesc, la FCSB. El joacă, în principal, în banda dreaptă a atacului, dar poate fi folosit şi în centru.
Aymen Boutoutaou a fost crescut de Valenciennes, fiind transferat de Sochaux în urmă cu un an. În sezonul petrecut la formaţia din Ligue 2, mijlocaşul algerian, născut în Franţa, a reuşit să marcheze 13 goluri şi să ofere şase pase decisive, în cele 37 de meciuri disputate.
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