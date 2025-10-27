Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, verdict despre Dennis Politic: "N-ai ce să-i faci". Patronul, convins că "Dinamo a ieșit în câștig" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, verdict despre Dennis Politic: “N-ai ce să-i faci”. Patronul, convins că “Dinamo a ieșit în câștig”

Gigi Becali, verdict despre Dennis Politic: “N-ai ce să-i faci”. Patronul, convins că “Dinamo a ieșit în câștig”

Andrei Nicolae Publicat: 27 octombrie 2025, 11:30

Comentarii
Gigi Becali, verdict despre Dennis Politic: N-ai ce să-i faci. Patronul, convins că Dinamo a ieșit în câștig

Gigi Becali - Dennis Politic / Colaj Profimedia + Sport Pictures

Gigi Becali a vorbit după meciul dintre FCSB și UTA, câștigat de roș-albaștri cu scorul de 4-0, despre zvonurile care spuneau că patronul l-ar dori înapoi la echipă pe Alexandru Musi. Finanțatorul a infirmat total informația respectivă, însă nu s-a ferit să spună că Dinamo a câștigat în momentul în care l-a primit pe tânărul jucător în schimbul lui Dennis Politic, despre care a spus că trebuie să dea mai mult la antrenamente.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a dezvăluit că fotbalistul adus de la rivala sa în schimbul a 900.000 de euro, plus Musi, nu este dispus să facă exercițiile pe care i le oferă în plus doctorul său. Din acest motiv, Politic nu este introdus atât de des în teren, în ciuda faptului că finanțatorul încă nu și-a pierdut încrederea în el.

Gigi Becali, discurs despre schimbul Alexandru Musi – Dennis Politic

Latifundiarul din Pipera a spus în mod clar că nu îl mai dorește pe Musi, deși a recunoscut că Dinamo s-a impus în derby-ul cu FCSB și datorită fotbalistului venit din tabăra adversă. În continuare, Becali a spus că are în continuare răbdare cu Politic, cu toate că observă la el o lipsă de dorință de a “suferi” pentru a fi mai bun și a intra în formă.

Nici dacă mi-l dă gratis pe Musi nu-l iau înapoi! Când eu nu mai vreau un jucător nu-l vreau și punct, să-l ia Dinamo, Craiova, ia-l! Îl dau oriunde. Musi e cuminte, extraordinar, dar Stoian e mai bun. Nu vreau eu să joc în atac cu U21, ca să fiu mai sigur. Dinamo a ieșit în câștig 100% în comparația Musi-Politic. Nici nu-mi pun întrebarea.

În primul rând a câștigat meciul cu noi datorită lui Musi. El l-a câștigat, a luat 3 puncte cu noi. Ei sunt și în situația în care sunt, atâtea puncte diferență față de noi, cu Musi în teren.

Reclamă
Reclamă

Dar eu încă nu mi-am pierdut încrederea în Politic. Când o s-o pierd vă spun: «Bă, gata, la revedere!». Problema lui acum, ultima dată, e că nu vrea să sufere. Chiar și la antrenament. Nu vrea să sufere. Adică el trebuie să facă niște exerciții în plus, pe care i le dă doctorul sau terapeutul.

Nu e nicio durere, suferință înseamnă să muncești mai mult. Dacă nu va face asta… N-ai ce să-i faci unui jucător când nu vrea să muncească. Înseamnă că asta este firea lui, că nu-i place să muncească“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

De când a venit la FCSB, Dennis Politic a evoluat în 17 meciuri și a marcat de două ori. În majoritatea partidelor în care a fost folosit, extrema stânga a venit fie de pe bancă, fie a evoluat o singură repriză.

Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un omSinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Observator
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
El este atacantul român de 36 ani care rupe plasele în străinătate! A fost sunat de Gigi Becali pentru un transfer la FCSB
Fanatik.ro
El este atacantul român de 36 ani care rupe plasele în străinătate! A fost sunat de Gigi Becali pentru un transfer la FCSB
13:27
Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: “Minciuni, frustrări. E manipulată”
13:26
Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB. Transferurile anunţate: “Să se ştie că se poate sta şi-n tribună”
13:03
Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane”
12:57
Gigi Becali e gata să facă o schimbare fără precedent la FCSB: “Îl scot şi-l fac de râs”
12:41
CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face”
12:29
Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 3 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 4 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 5 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 6 Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene