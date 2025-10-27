Gigi Becali, verdict despre Dennis Politic: "N-ai ce să-i faci". Patronul, convins că "Dinamo a ieșit în câștig" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit după meciul dintre FCSB și UTA, câștigat de roș-albaștri cu scorul de 4-0, despre zvonurile care spuneau că patronul l-ar dori înapoi la echipă pe Alexandru Musi. Finanțatorul a infirmat total informația respectivă, însă nu s-a ferit să spună că Dinamo a câștigat în momentul în care l-a primit pe tânărul jucător în schimbul lui Dennis Politic, despre care a spus că trebuie să dea mai mult la antrenamente.
Becali a dezvăluit că fotbalistul adus de la rivala sa în schimbul a 900.000 de euro, plus Musi, nu este dispus să facă exercițiile pe care i le oferă în plus doctorul său. Din acest motiv, Politic nu este introdus atât de des în teren, în ciuda faptului că finanțatorul încă nu și-a pierdut încrederea în el.
Gigi Becali, discurs despre schimbul Alexandru Musi – Dennis Politic
Latifundiarul din Pipera a spus în mod clar că nu îl mai dorește pe Musi, deși a recunoscut că Dinamo s-a impus în derby-ul cu FCSB și datorită fotbalistului venit din tabăra adversă. În continuare, Becali a spus că are în continuare răbdare cu Politic, cu toate că observă la el o lipsă de dorință de a “suferi” pentru a fi mai bun și a intra în formă.
“Nici dacă mi-l dă gratis pe Musi nu-l iau înapoi! Când eu nu mai vreau un jucător nu-l vreau și punct, să-l ia Dinamo, Craiova, ia-l! Îl dau oriunde. Musi e cuminte, extraordinar, dar Stoian e mai bun. Nu vreau eu să joc în atac cu U21, ca să fiu mai sigur. Dinamo a ieșit în câștig 100% în comparația Musi-Politic. Nici nu-mi pun întrebarea.
În primul rând a câștigat meciul cu noi datorită lui Musi. El l-a câștigat, a luat 3 puncte cu noi. Ei sunt și în situația în care sunt, atâtea puncte diferență față de noi, cu Musi în teren.
Dar eu încă nu mi-am pierdut încrederea în Politic. Când o s-o pierd vă spun: «Bă, gata, la revedere!». Problema lui acum, ultima dată, e că nu vrea să sufere. Chiar și la antrenament. Nu vrea să sufere. Adică el trebuie să facă niște exerciții în plus, pe care i le dă doctorul sau terapeutul.
Nu e nicio durere, suferință înseamnă să muncești mai mult. Dacă nu va face asta… N-ai ce să-i faci unui jucător când nu vrea să muncească. Înseamnă că asta este firea lui, că nu-i place să muncească“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
De când a venit la FCSB, Dennis Politic a evoluat în 17 meciuri și a marcat de două ori. În majoritatea partidelor în care a fost folosit, extrema stânga a venit fie de pe bancă, fie a evoluat o singură repriză.
- Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB. Transferurile anunţate: “Să se ştie că se poate sta şi-n tribună”
- Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane”
- Gigi Becali e gata să facă o schimbare fără precedent la FCSB: “Îl scot şi-l fac de râs”
- CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face”
- Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj