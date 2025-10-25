Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: "Lumea îi zice «sifonul»" - Antena Sport

Închide meniul
Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: "Lumea îi zice «sifonul»"

Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: "Lumea îi zice «sifonul»"

Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: “Lumea îi zice «sifonul»”

Publicat: 25 octombrie 2025, 10:36

Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: Lumea îi zice «sifonul»

Giovanni Becali / Profimedia Images

Giovanni Becali (73 de ani) a susţinut că una dintre vedetele lui Gigi Becali ar fi numită în vestiarul FCSB-ului “sifonul lui Gigi”.

Este vorba de Florin Tănase (30 de ani). Tănase are o relaţie de prietenie cu Gigi Becali, lucru recunoscut şi de patronul FCSB-ului. Totuşi, după înfrângerea FCSB-ului cu Bologna, scor 1-2, Tănase l-a criticat şi el indirect pe Becali. El a dat de înţeles, fără să îl numească pe Becali, că echipa de start nu ar mai trebui schimbată atât de des. Totodată, a susţinut că nici schimbările nu ar mai trebui făcute în acest mod.

Giovanni Becali susţine că Gigi Becali lua informaţii de la Florin Tănase

Giovanni Becali a declarat că Gigi Becali, căruia vedeta FCSB-ului îi spune “Ferguson”, primea informaţii din vestiar de la Florin Tănase. Vărul lui Gigi Becali nu a exclus ca patronul FCSB-ului să primească şi acum informaţii de la Tănase.

Giovanni Becali nu e de acord nici cu faptul că Florin Tănase îşi face de atât de multe ori semnul crucii. E cunoscut faptul că Gigi Becali e foarte credincios şi vorbeşte mereu de divinitate. Inclusiv victoriile sau înfrângerile FCSB-ului Gigi Becali le pune pe seama divinităţii.

Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Eu zic că Olaru e prieten cu Tănase, au fost, au crescut împreună. Bine, Tănase a avut și legătura asta mai… cu Gigi. Toată lumea îi zice «sifonul» lui Gigi.

Și Gigi culegea informații importante de la el. Culegea mai multe de la el decât de la MM.

Tănase va deveni antrenor. N-ai văzut de câte ori face Tănase crucea? Ca fotbalist, intri, o faci o dată. O fac și catolicii și toți. Intră, ating iarba. O dată, de 2 ori. Dar ca să o faci de 4-5 ori când știi că este camera pe tine, eu m-aș jena”, a spus Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

 

