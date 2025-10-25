Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: "Lumea îi zice «sifonul»" - Antena Sport

Giovanni Becali (73 de ani) a susţinut că una dintre vedetele lui Gigi Becali ar fi numită în vestiarul FCSB-ului “sifonul lui Gigi”.

Este vorba de Florin Tănase (30 de ani). Tănase are o relaţie de prietenie cu Gigi Becali, lucru recunoscut şi de patronul FCSB-ului. Totuşi, după înfrângerea FCSB-ului cu Bologna, scor 1-2, Tănase l-a criticat şi el indirect pe Becali. El a dat de înţeles, fără să îl numească pe Becali, că echipa de start nu ar mai trebui schimbată atât de des. Totodată, a susţinut că nici schimbările nu ar mai trebui făcute în acest mod.

Giovanni Becali susţine că Gigi Becali lua informaţii de la Florin Tănase

Giovanni Becali a declarat că Gigi Becali, căruia vedeta FCSB-ului îi spune “Ferguson”, primea informaţii din vestiar de la Florin Tănase. Vărul lui Gigi Becali nu a exclus ca patronul FCSB-ului să primească şi acum informaţii de la Tănase.

Giovanni Becali nu e de acord nici cu faptul că Florin Tănase îşi face de atât de multe ori semnul crucii. E cunoscut faptul că Gigi Becali e foarte credincios şi vorbeşte mereu de divinitate. Inclusiv victoriile sau înfrângerile FCSB-ului Gigi Becali le pune pe seama divinităţii.

„Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Eu zic că Olaru e prieten cu Tănase, au fost, au crescut împreună. Bine, Tănase a avut și legătura asta mai… cu Gigi. Toată lumea îi zice «sifonul» lui Gigi.