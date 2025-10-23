Florin Tănase, mesaj indirect pentru Gigi Becali după eșecul cu Bologna: "Când nu joci cu aceeași echipă.." - Antena Sport

Florin Tănase a ținut să critice numărul mare de schimbări efectuate constant în primul 11 al celor de la FCSB, după ce roș-albaștrii au pierdut din nou în Europa League, scor 1-2 contra Bolognei. Deși nu a dat vreun nume, declarația golgheterului fostei campioane face cu siguranță referire la Gigi Becali, care care comandă modificările în lotul lui Elias Charalambous.

Tănase a mai spus că echipa sa a fost dezavantajată de brigada de arbitri desemnată să oficieze meciul, asemenea coechipierului Daniel Bîrligea și patronului Gigi Becali. În plus, fotbalistul de 30 de ani este de părere că el și colegii săi s-au ridicat la nivelul Bolognei, care era favorită pe hârtie înainte de meci.

Ce a spus Florin Tănase după meci: “Un gust amar”

“Un gust amar. Ne doream să obținem cele 3 puncte. Jucam pe teren propriu. Din păcate, n-am reușit, asta este, mai avem meciuri de disputat și sperăm să acumulăm puncte.

Da, cred eu că da, dar când iei goluri foarte repede e dificil să revii. Probabil și arbitrajul..am avut câteva situații acolo în preajma careului advers la 2-1. Cred că ne-am ridicat la nivelul lor. (n.r. Cum ai descrie maniera de arbitraj?) Pro-Bologna. Putea să dea ceva la Miculescu, alte faulturi, dar asta este. Acum trebuie să ne gândim la meciul care va urma.

(n.r. Este șocant rezultatul?) Nu cred că e atât de șocant, atunci când nu joci cu aceeași echipă, foarte, multe meciuri, foarte multe schimbări. E normal să pierzi puncte. Pe termen scurt trebuie să ne mobilizăm și să câștigăm meciurile care urmează. Am arătat că avem valoare“, a spus Florin Tănase după meci.