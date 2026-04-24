Giovanni Becali îl propune pe Pirlo antrenor la FCSB: “Andrea, vino aici. Ai 50.000 de euro pe lună”

Radu Constantin Publicat: 24 aprilie 2026, 15:49

Giovanni Becali îl propune pe Andrea Pirlo la FCSB. El crede că Alberto Gilardino nu poate ajunge pe banca bucureştenilor, deoarece vrea salariu de peste 1 milion de euro. Impresarul spune că o variantă bună pentru FCSB ar putea fi chiar Andrea Pirlo, cu care se cunoaşte, şi care ar accepta un salariu mai mic.

Prima propunere a lui Giovanni pentru Gigi ar fi Davide Ballardini, dar tehnicianul ar vrea 1 milion de euro salariu.

“Eu am o grămadă de antrenori străini. Ei vorbesc de Gilardino. Ăștia nu vin. Ei au antrenat în Serie A, Serie B, pe 4, 5, 6 sute de mii de euro. Nu vin fără salariu mare. Davide Ballardini (62 de ani). Ia vezi unde a antrenat! E omul lui Sacchi, dar nu vine fără 1 milion de euro. A antrenat numai pe 1 milion. L-am mai propus eu odată, la Cluj parcă. A zis ‘Giovanni, dacă e un milion, vin!’. E primul care îmi vine în minte”, a dezvăluit agentul pentru Fanatik.ro.

Apoi, agentul spune că cel mai potrivit pentru FCSB ar fi Pirlo.

“Prilo vrea 6-7 sute de mii la FCSB. Pirlo a fost antrenor la Juventus, la Fatih Karagümrük”, a recomandarea lui Giovanni, care crede că ar putea să lucreze cu Becali, dar nu ar accepta să i se impună jucători în echipa de start.

“Tu crezi că ăștia din Italia vin să facă ce le spune Gigi? Ei știu deja din auzite, din mass-media. El ar avea abilitatea să vorbească cu Gigi într-un anumit mod. Dar să îi dea pe banca de rezerve să îl schimbe pe ăla și pe ăla, nu acceptă. E greu. Nu a acceptat Pițurcă, Hagi, Ilie Dumitrescu, Edi”, a mai spus impresarul, care a mai punctat că l-ar aduce imediat pe banca FCSB-ului, dacă Gigi Becali i-ar cere.

 

