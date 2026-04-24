Giovanni Becali îl propune pe Pirlo antrenor la FCSB: “Andrea, vino aici. Ai 50.000 de euro pe lună”

Giovanni Becali îl propune pe Andrea Pirlo la FCSB. El crede că Alberto Gilardino nu poate ajunge pe banca bucureştenilor, deoarece vrea salariu de peste 1 milion de euro. Impresarul spune că o variantă bună pentru FCSB ar putea fi chiar Andrea Pirlo, cu care se cunoaşte, şi care ar accepta un salariu mai mic.

Prima propunere a lui Giovanni pentru Gigi ar fi Davide Ballardini, dar tehnicianul ar vrea 1 milion de euro salariu.

“Eu am o grămadă de antrenori străini. Ei vorbesc de Gilardino. Ăștia nu vin. Ei au antrenat în Serie A, Serie B, pe 4, 5, 6 sute de mii de euro. Nu vin fără salariu mare. Davide Ballardini (62 de ani). Ia vezi unde a antrenat! E omul lui Sacchi, dar nu vine fără 1 milion de euro. A antrenat numai pe 1 milion. L-am mai propus eu odată, la Cluj parcă. A zis ‘Giovanni, dacă e un milion, vin!’. E primul care îmi vine în minte”, a dezvăluit agentul pentru Fanatik.ro.

Apoi, agentul spune că cel mai potrivit pentru FCSB ar fi Pirlo.

“Prilo vrea 6-7 sute de mii la FCSB. Pirlo a fost antrenor la Juventus, la Fatih Karagümrük”, a recomandarea lui Giovanni, care crede că ar putea să lucreze cu Becali, dar nu ar accepta să i se impună jucători în echipa de start.