Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid - Antena Sport

Barcelona a primit două vești excelente, înainte de El Clasico. Hansi Flick se va putea baza pe două dintre starurile echipei sale, Raphinha și Ferran Torres, care s-au refăcut la timp pentru duelul cu Real Madrid.

Cei doi jucători nu au evoluat în victoria categorică obținută de Barcelona în a treia etapă a grupei de Champions League. Catalanii s-au impus cu 6-1 în duelul cu Olympiacos.

Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Ferran Torres și Raphinha s-au refăcut

Conform mundodeportivo.com, atât Raphinha, cât și Ferran Torres sunt apți pentru duelul „de foc” cu Real Madrid, care se va disputa duminică, de la 17:15. La ședința de recuperare de după partida cu Olympiacos, cei doi jucători au fost prezenți sub comanda lui Hansi Flick.

Raphinha s-a accidentat în urmă cu o lună, în meciul cu Real Oviedo din La Liga. Starul brazilian de 28 de ani a ratat următoarele cinci partide ale Barcelonei, din toate competițiile.

De cealaltă parte, Ferran Torres s-a accidentat după meciul Spaniei cu Georgia, din preliminariile World Cup 2026. Mijlocașul spaniol de 25 de ani a ratat partida cu Girona din La Liga, fiind rezervă neutilizată în confruntarea cu Olympiacos de marți, din Champions League.