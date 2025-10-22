Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Cei doi jucători care sunt apți pentru duelul cu Real Madrid - Antena Sport

Barcelona a primit două vești excelente, înainte de El Clasico. Hansi Flick se va putea baza pe două dintre starurile echipei sale, Raphinha și Ferran Torres, care s-au refăcut la timp pentru duelul cu Real Madrid.
Cei doi jucători nu au evoluat în victoria categorică obținută de Barcelona în a treia etapă a grupei de Champions League. Catalanii s-au impus cu 6-1 în duelul cu Olympiacos.
Vești excelente pentru Barcelona, înainte de El Clasico. Ferran Torres și Raphinha s-au refăcut
Conform mundodeportivo.com, atât Raphinha, cât și Ferran Torres sunt apți pentru duelul „de foc” cu Real Madrid, care se va disputa duminică, de la 17:15. La ședința de recuperare de după partida cu Olympiacos, cei doi jucători au fost prezenți sub comanda lui Hansi Flick.
Raphinha s-a accidentat în urmă cu o lună, în meciul cu Real Oviedo din La Liga. Starul brazilian de 28 de ani a ratat următoarele cinci partide ale Barcelonei, din toate competițiile.
De cealaltă parte, Ferran Torres s-a accidentat după meciul Spaniei cu Georgia, din preliminariile World Cup 2026. Mijlocașul spaniol de 25 de ani a ratat partida cu Girona din La Liga, fiind rezervă neutilizată în confruntarea cu Olympiacos de marți, din Champions League.
Totuși, Hansi Flick se confruntă în continuare cu probleme de lot, în ciuda celor două reveniri. Andreas Christensen se confruntă cu o gastroenterită și nu s-a putut antrena în săptămâna premergătoare a meciului cu Real Madrid.
Nici Robert Lewandowski nu va fi apt pentru El Clasico. Atacantul polonez va mai avea nevoie de cel puțin o săptămână pentru a se recupera complet, după accidentarea suferită la națională. De același interval de timp, pentru recuperare, vor avea nevoie și Dani Olmo și Joan Garcia, care de asemenea vor rata duelul cu Real Madrid.
