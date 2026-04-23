Lando Norris şi Oscar Piastri, reacţii ferme despre posibila retragere a lui Max Verstappen din F1: “O mare pierdere”

Dacă Max Verstappen, cvadruplu campion mondial, ar părăsi Formula 1, aşa cum a sugerat în mod clar de nenumărate ori, aceasta ar fi o „mare pierdere” pentru sportul cu motor, au afirmat rivalii săi Lando Norris şi Oscar Piastri, piloţi ai echipei McLaren.

Olandezul în vârstă de 28 de ani, cu patru titluri mondiale la activ (2021-2024) şi care era la un pas de a câştiga un al cincilea anul trecut cu monopostul său Red Bull, la doar două puncte în spatele britanicului Norris, se află în dificultate la începutul acestui sezon în faţa celor de la Mercedes, Ferrari şi McLaren.

Lando Norris şi Oscar Piastri, reacţii ferme despre posibila retragere a lui Max Verstappen

Iar Verstappen nu încetează să critice F1-ul din 2026, o disciplină revizuită de la zero printr-un nou regulament controversat care impune, în calificări şi în cursă, gestionarea energiei electrice a motoarelor hibride şi a vitezei monoposturilor.

„Ar fi o mare pierdere pentru sport în ansamblu şi pentru noi, piloţii, care vrem să concurăm şi să încercăm să ne dovedim ceva în faţa celor mai buni dintre noi”, a declarat Piastri la sediul echipei McLaren F1, din sudul Londrei. Australianul în vârstă de 25 de ani, care a dominat prima parte a sezonului 2025 şi a terminat pe locul 2 în Marele Premiu al Japoniei la sfârşitul lunii martie, a considerat că „Max (Verstappen) şi-a demonstrat valoarea în ultimii zece ani”.

„Şi de cinci sau şase ani, el este o referinţă; ar fi o dezamăgire foarte mare pentru toată lumea”, dacă olandezul ar părăsi disciplina regină a sportului cu motor, a concluzionat Piastri în faţa câtorva jurnalişti, printre care AFP, invitaţi la sediul ultramodern şi extrem de bine păzit al constructorului de zece ori campion mondial, inclusiv în ultimii doi ani.