Jucătorul care e OUT din primul 11 al FCSB-ului, după plecarea lui Mirel Rădoi. Gigi Becali a confirmat

Gigi Becali a anunțat prima schimbare pe care o va face în primul 11 al FCSB-ului, după plecarea lui Mirel Rădoi. Antrenorul s-a despărțit de campioană după doar cinci meciuri, urmând să semneze cu Gaziantep.

Mirel Rădoi și-a luat la revedere deja de la nașul său, Gigi Becali, la o zi după ce FCSB a învins-o cu 3-2 pe Farul, în etapa a cincea a play-out-ului.

Jucătorul care e OUT din primul 11 al FCSB-ului, după plecarea lui Mirel Rădoi: Ștefan Târnovanu

Gigi Becali a anunțat că tânărul Matei Popa, în vârstă de 18 ani, va reveni în poarta FCSB-ului. Ștefan Târnovanu, cel care a fost titularizat de Mirel Rădoi în ultimele două meciuri ale campioanei, va reveni pe banca de rezerve.

„(n.r. Florin Prunea: Marius Popa e cel mai bun antrenor de portari din România. Ar fi bine și pentru Târnovanu că revine, și pentru ăla mic). Atunci o să apere iar (n.r. Matei Popa). În poartă e copilul. Da, da”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Matei Popa i-a luat locul lui Ștefan Târnovanu în echipa de start a FCSB-ului pe finalul sezonului regular. Gigi Becali l-a preferat pe tânărul portar pentru că îndeplinește regula U21, pentru care au mai fost folosiți, în acest sezon, Mihai Toma, Alexandru Stoian sau Ionuț Cercel.