Jucătorul care e OUT din primul 11 al FCSB-ului, după plecarea lui Mirel Rădoi. Gigi Becali a confirmat

Gigi Becali a anunțat prima schimbare pe care o va face în primul 11 al FCSB-ului, după plecarea lui Mirel Rădoi. Antrenorul s-a despărțit de campioană după doar cinci meciuri, urmând să semneze cu Gaziantep.
Mirel Rădoi și-a luat la revedere deja de la nașul său, Gigi Becali, la o zi după ce FCSB a învins-o cu 3-2 pe Farul, în etapa a cincea a play-out-ului.
Jucătorul care e OUT din primul 11 al FCSB-ului, după plecarea lui Mirel Rădoi: Ștefan Târnovanu
Gigi Becali a anunțat că tânărul Matei Popa, în vârstă de 18 ani, va reveni în poarta FCSB-ului. Ștefan Târnovanu, cel care a fost titularizat de Mirel Rădoi în ultimele două meciuri ale campioanei, va reveni pe banca de rezerve.
„(n.r. Florin Prunea: Marius Popa e cel mai bun antrenor de portari din România. Ar fi bine și pentru Târnovanu că revine, și pentru ăla mic). Atunci o să apere iar (n.r. Matei Popa). În poartă e copilul. Da, da”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
Matei Popa i-a luat locul lui Ștefan Târnovanu în echipa de start a FCSB-ului pe finalul sezonului regular. Gigi Becali l-a preferat pe tânărul portar pentru că îndeplinește regula U21, pentru care au mai fost folosiți, în acest sezon, Mihai Toma, Alexandru Stoian sau Ionuț Cercel.
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
Mirel Rădoi a decis să plece după ce a intrat în conflict cu Gigi Becali. Scandalul dintre cei doi a plecat de la titularizarea lui Chiricheș. Patronul i-a cerut să nu-l trimită în echipa de start, dar Rădoi nu s-a conformat.
Gigi Becali a cofirmat plecarea antrenorului: „Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre niciun fel de supărare, nu e niciun fel de problemă cu Chiricheș sau alte supărări. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie. Câștigă foarte mulți bani, cu totul 900.000 de euro, partea lui pe an. Salariul va fi de 65.000 de euro lunar și 100.000 de euro primă de instalare. Mi-a arătat băiatul contractul ca să văd că e un contract mare și eu nu pot să-l opresc de la atâția bani să plece. Am crezut că e un contract mai mic, dar e un contract mare și el vrea să facă performanță, vrea să impresioneze în Turcia, să ajungă la echipe mari”, a declarat Gigi Becali pentru sursa menționată anterior.
