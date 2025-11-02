Ilie Dumitrescu a "certat" o vedetă a FCSB-ului: "Să-şi ridice nivelul" - Antena Sport

Un jucător important al FCSB-ului a intrat în vizorul lui Ilie Dumitrescu (56 de ani). Componentul Generaţiei de Aur i-a transmis direct fotbalistului că are alte aşteptări de la el.

Este vorba despre italianul Juri Cisotti (32 de ani), care a absentat de la partida de Cupă a FCSB-ului cu Gloria Bistriţa, revenind la victoria campioanei cu U Cluj.

Ilie Dumitrescu, nemulţumit de prestaţia lui Juri Cisotti: “Ar trebui să-şi ridice nivelul”

“FCSB a fost superioară, chiar dacă, pe început de joc, a fost o fază în care Bic putea să marcheze, a fost și faza lui Lukic. Ca joc, ideea de a juca și cu Olaru, și cu Șut, și cu Lixandru…

Echipa a avut echilibru mai bun cu doi închizători. Cisotti n-a fost… A avut două situații cu capul, când a atacat bine, dar ar trebui să-și ridice nivelul, pentru că ajută enorm echipa când e la un nivel bun”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

U Cluj – FCSB 0-2

Echipa bucureşteană FCSB a învins, sâmbătă seara, în deplasare, cu 2-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 15-a din Liga 1.