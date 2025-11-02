Ilie Dumitrescu a "certat" o vedetă a FCSB-ului: "Să-şi ridice nivelul" - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu a “certat” o vedetă a FCSB-ului: “Să-şi ridice nivelul”

Publicat: 2 noiembrie 2025, 8:37

Ilie Dumitrescu a certat o vedetă a FCSB-ului: Să-şi ridice nivelul

Ilie Dumitrescu / Hepta

Un jucător important al FCSB-ului a intrat în vizorul lui Ilie Dumitrescu (56 de ani). Componentul Generaţiei de Aur i-a transmis direct fotbalistului că are alte aşteptări de la el.

Este vorba despre italianul Juri Cisotti (32 de ani), care a absentat de la partida de Cupă a FCSB-ului cu Gloria Bistriţa, revenind la victoria campioanei cu U Cluj.

Ilie Dumitrescu, nemulţumit de prestaţia lui Juri Cisotti: “Ar trebui să-şi ridice nivelul”

“FCSB a fost superioară, chiar dacă, pe început de joc, a fost o fază în care Bic putea să marcheze, a fost și faza lui Lukic. Ca joc, ideea de a juca și cu Olaru, și cu Șut, și cu Lixandru…

Echipa a avut echilibru mai bun cu doi închizători. Cisotti n-a fost… A avut două situații cu capul, când a atacat bine, dar ar trebui să-și ridice nivelul, pentru că ajută enorm echipa când e la un nivel bun”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

U Cluj – FCSB 0-2

Echipa bucureşteană FCSB a învins, sâmbătă seara, în deplasare, cu 2-0, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 15-a din Liga 1.

Bucureştenii au deschis scorul la Cluj prin Darius Olaru, în minutul 32, cu un gol superb, din voleu. După şapte minute Murgia a primit al doilea galben şi a fost eliminat, lăsându-şi echipa în zece, iar în minutul 55 oaspeţii şi-au dublat avantajul. Presat de Bîrligea, Cisse a greşit o pasă,  Olaru a recuperat şi a înscris cu un şut pe jos. Miculescu a trimis puţin peste poartă în minutul 59 şi FCSB s-a impus cu 2-0.

Bucureştenii au ajuns pe locul 7, cu 19 puncte, în timp ce U Cluj are 17 puncte şi se află pe locul 10.

U CLUJ: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Chipciu – Murgia, Artean (G. Simion 77), Bic (A. Trică 84) – Macalou (El Sawy 63), Lukic, Postolachi (D. Nistor 63). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru (Miculescu 46), Şut – Cisotti (Octavian Popescu 90+1), Fl. Tănase, Olaru (Baba Alhassan 88) – Bîrligea (Mamadou Thiam 79). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Murgia 36, Bic 66 / Pantea 90+4

Cartonaş roşu: A. Murgia (U Cluj) min. 39

Arbitri: Adrian Cojocaru – Daniel Mitruţi, Alexandru Filip

Arbitri VAR: Rareş Vidican – Lucian Rusandu

