Ilie Dumitrescu a exclus trei echipe din lupta la play-off, după victoria FCSB-ului: "E greu la înălţime" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a exclus trei echipe din lupta la play-off, după victoria FCSB-ului cu Oţelul, scor 1-0, din etapa a 11-a din Liga 1. Fostul internaţional consideră că FC Argeş, Unirea Slobozia şi Botoşani nu se vor clasa între primele şase la finalul sezonului regulat.

După 11 etape, FC Argeş ocupă locul al treilea, cu 22 de puncte, la egalitate cu Rapid şi la două puncte distanţă de Universitatea Craiova. De cealaltă parte, Botoşani şi Unirea Slobozia ocupă locurile 5 şi 6, cu 19, respectiv 18 puncte.

Ilie Dumitrescu a transmis că celor trei echipe le va fi dificil să menţină ritmul pe parcursul celor 30 de etape din sezonul regulat.

După victoria cu Oţelul, FCSB a ajuns la zece puncte, fiind pe locul 11, la o distanţă de opt puncte faţă de Unirea Slobozia, ultima echipă clasată pe locuri de play-off.

“E greu la înălțime. Eu nu văd momentan… Aș vrea să mă contrazică FC Argeș cu Bogdan Andone, pentru că mie îmi place foarte mult antrenorul.