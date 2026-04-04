Ilie Dumitrescu a găsit cauza dezastrului de la FCSB, după eşecul cu Botoşani: “Nu e de ajuns”

Viviana Moraru Publicat: 4 aprilie 2026, 8:45

Jucătorii FCSB-ului, în meciul cu Botoşani/ Sport Pictures

Ilie Dumitrescu a reacţionat, după ce Botoşani a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-2, în etapa a treia de play-out. Fostul internaţional a analizat jocul campioanei şi a transmis că echipa suferă mai ales în momentele în care nu are posesia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Mister” a mai transmis că o cauză pentru eşecul din Moldova al FCSB-ului a reprezentat-o şi mijlocul terenului. Acesta susţine că roş-albaştrilor le trebuie un închizător.

Ilie Dumitrescu, categoric după Botoşani – FCSB 3-2

Ilie Dumitrescu a remarcat şi doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Botoşani. Acesta a transmis că Darius Olaru şi Juri Cisotti au prestat un joc solid contra moldovenilor. Căpitanul campioanei a deschis scorul în minutul 4, iar italianul a scos un penalty în minutul 37, transformat de Florin Tănase cinci minute mai târziu.

“Cred că în seara asta a fost surprinsă de Botoșani. FCSB a fost periculoasă pe atac. A fost șutul lui Olaru, apoi acel 11 metri. Echipa n-a avut ieșiri bune din apărare. Echipa suferă la jocul fără minge.

Nu e de ajuns doar cu un închizător. A fost o dominare evidentă, o dinamică bună a celor de la Botoșani. Cifrele sunt zdrobitoare. Puțin în partea a doua a jocului. L-aș numi pe Thiam.

Thiam a fost discret. Olaru a făcut un joc bun. La fel și Cisotti. Miculescu n-a fost în meci. Duarte a făcut niște greșeli mari de tot. Pasa la Mailat…”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.

FCSB ar putea pierde primul loc în play-out în cazul în care UTA o va învinge pe Metaloglobus, în această rundă. Campioana a rămas cu 27 de puncte, fiind egalată de Botoşani, în urma meciului direct.

