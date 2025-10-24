Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: „Nu renunți la Bellingham sau Mbappe” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: „Nu renunți la Bellingham sau Mbappe”

Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: „Nu renunți la Bellingham sau Mbappe”

Publicat: 24 octombrie 2025, 23:26

Comentarii
Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: Nu renunți la Bellingham sau Mbappe”

Ilie Dumitrescu/ Sport Pictures

Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi. Fostul internațional a transmis că mijlocașul oltenilor a greșit atunci când s-a supărat pe faptul că a fost lăsat pe banca de rezerve la duelul cu Noah. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baiaram a privit partida din tribună, Rădoi luând decizia de a-l exclude din lot pentru răbufnirea avută. Ilie Dumitrescu a subliniat că astfel de momente nu îl vor ajuta în carieră pe mijlocașul oltenilor. 

Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi 

Totodată, fostul internațional a transmis că Ștefan Baiaram trebuie să-și ceară scuze în fața celorlalți jucători ai Universității Craiova, pentru scandalul creat la echipă înaintea meciului din Conference League. 

„Baiaram a greșit. S-a anunțat echipa, nu s-a făcut ședința la hotel sau în cantonament, la bază. A anunțat echipa în vestiar, asta făcea și la națională, să-i țină pe toți concentrați. Când se anunță formula de start și tu ai o ieșire de genul acela…nu mai ai nicio șansă tu ca jucător, a ieșit din vestiar, Rădoi a avut imediat reacție, mergi și stai în tribună.  

Aici a greșit Baiaram, el are responsabilitatea, antrenorul. Trebuie să ai o educație profesională să faci asta, cineva în club trebuie să managerieze și situațiile astea, de când a apărut primul incident. Când vine un antrenor cu personalitate ca Rădoi, cineva din club trebuie să-i pregătească pe jucători. Aici a greșit el. Acum trebuie să-și ceară scuze în fața colectivului, a grupului. Dacă l-ai pus într-o situație de genul acesta trebuie să înțelegi și tu, ca antrenor, că ai nevoie de un astfel de jucător.  

Reclamă
Reclamă

Niciodată nu poți să renunți la Bellingham, la Vini sau la Mbappe. A încercat-o și Xabi Alonso, dar trebuie să gestionezi și jucătorii cu personalitate. În contextul acesta, nu trebuia ca Baiaram să facă asta, cu echipa națională, cupe europene…nu e bine să apară chestia asta. În general, trebuie să gestionezi relația cu cei mai importanți jucători din vestiar, ca antrenor”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Observator
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și îi asigura bugetul de transferuri lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Câți bani a pierdut, de fapt, FCSB după înfrângerea cu Bologna. Suma este uriașă și îi asigura bugetul de transferuri lui Gigi Becali
23:50
AC Milan, remiză chinuită cu Pisa pe San Siro. Marius Marin, rezervă neutilizată
23:41
Laurenţiu Reghecampf a reuşit o performanţă importantă cu echipa lui! Şi-a îndeplinit obiectivul
23:17
Întrebat dacă se gândeşte la titlu după egalul cu Dinamo, Dani Coman a anunţat obiectivul echipei sale
23:04
Alexander Zverev și-a asigurat prezența la Turneul Campionilor. Calificare în semifinale la Basel
23:01
Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş!
22:42
Reacţia lui Robert Moldoveanu după ce a marcat împotriva fostei sale echipe, Dinamo!
Vezi toate știrile
1 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 2 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” 3 VIDEOLeclerc, cel mai rapid în primul antrenament din MP al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 4 Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League 5 Mihai Rotaru, categoric după ce Rădoi l-a scos pe Baiaram din lot: “Se puteau aborda altfel lucrurile” 6 Mirel Rădoi l-a pus la zid pe Ștefan Baiaram, după ce l-a scos din lot: “Nu îi dau explicații. Trebuie să accepte”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene