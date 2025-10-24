Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: „Nu renunți la Bellingham sau Mbappe” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi. Fostul internațional a transmis că mijlocașul oltenilor a greșit atunci când s-a supărat pe faptul că a fost lăsat pe banca de rezerve la duelul cu Noah.

Baiaram a privit partida din tribună, Rădoi luând decizia de a-l exclude din lot pentru răbufnirea avută. Ilie Dumitrescu a subliniat că astfel de momente nu îl vor ajuta în carieră pe mijlocașul oltenilor.

Totodată, fostul internațional a transmis că Ștefan Baiaram trebuie să-și ceară scuze în fața celorlalți jucători ai Universității Craiova, pentru scandalul creat la echipă înaintea meciului din Conference League.

„Baiaram a greșit. S-a anunțat echipa, nu s-a făcut ședința la hotel sau în cantonament, la bază. A anunțat echipa în vestiar, asta făcea și la națională, să-i țină pe toți concentrați. Când se anunță formula de start și tu ai o ieșire de genul acela…nu mai ai nicio șansă tu ca jucător, a ieșit din vestiar, Rădoi a avut imediat reacție, mergi și stai în tribună.

Aici a greșit Baiaram, el are responsabilitatea, antrenorul. Trebuie să ai o educație profesională să faci asta, cineva în club trebuie să managerieze și situațiile astea, de când a apărut primul incident. Când vine un antrenor cu personalitate ca Rădoi, cineva din club trebuie să-i pregătească pe jucători. Aici a greșit el. Acum trebuie să-și ceară scuze în fața colectivului, a grupului. Dacă l-ai pus într-o situație de genul acesta trebuie să înțelegi și tu, ca antrenor, că ai nevoie de un astfel de jucător.