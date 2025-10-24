Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: „Nu renunți la Bellingham sau Mbappe” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi. Fostul internațional a transmis că mijlocașul oltenilor a greșit atunci când s-a supărat pe faptul că a fost lăsat pe banca de rezerve la duelul cu Noah.
Baiaram a privit partida din tribună, Rădoi luând decizia de a-l exclude din lot pentru răbufnirea avută. Ilie Dumitrescu a subliniat că astfel de momente nu îl vor ajuta în carieră pe mijlocașul oltenilor.
Totodată, fostul internațional a transmis că Ștefan Baiaram trebuie să-și ceară scuze în fața celorlalți jucători ai Universității Craiova, pentru scandalul creat la echipă înaintea meciului din Conference League.
„Baiaram a greșit. S-a anunțat echipa, nu s-a făcut ședința la hotel sau în cantonament, la bază. A anunțat echipa în vestiar, asta făcea și la națională, să-i țină pe toți concentrați. Când se anunță formula de start și tu ai o ieșire de genul acela…nu mai ai nicio șansă tu ca jucător, a ieșit din vestiar, Rădoi a avut imediat reacție, mergi și stai în tribună.
Aici a greșit Baiaram, el are responsabilitatea, antrenorul. Trebuie să ai o educație profesională să faci asta, cineva în club trebuie să managerieze și situațiile astea, de când a apărut primul incident. Când vine un antrenor cu personalitate ca Rădoi, cineva din club trebuie să-i pregătească pe jucători. Aici a greșit el. Acum trebuie să-și ceară scuze în fața colectivului, a grupului. Dacă l-ai pus într-o situație de genul acesta trebuie să înțelegi și tu, ca antrenor, că ai nevoie de un astfel de jucător.
Niciodată nu poți să renunți la Bellingham, la Vini sau la Mbappe. A încercat-o și Xabi Alonso, dar trebuie să gestionezi și jucătorii cu personalitate. În contextul acesta, nu trebuia ca Baiaram să facă asta, cu echipa națională, cupe europene…nu e bine să apară chestia asta. În general, trebuie să gestionezi relația cu cei mai importanți jucători din vestiar, ca antrenor”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
