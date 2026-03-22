Ilie Dumitrescu a spus direct: care sunt echipele care nu au şanse la titlu în acest sezon

U Cluj este surpriza acestui sezon de Liga 1. Asta după ce în urma celor două victorii din play-off, e la egalitate cu Universitatea Craiova pe primele locuri din campionat, cu câte 33 de puncte fiecare.

Ilie Dumitrescu a pus şi el Şepcile Roşii pe lista echipelor cu şanse reale la titlu. Singurele echipe la care nu s-a referit fostul mare atacant sunt FC Argeş şi Dinamo, ultimele două clasate.

Favoritele lui Ilie Dumitrescu la câştigarea titlului din Liga 1

”Toată lumea vorbește pe bună dreptate că e o echipă (n.r. U Cluj) care se poate bate la titlu. Am văzut-o că are potențial, 6 puncte în două meciuri.

Aici (n.r. la Mioveni) va fi complicat și pentru Craiova, și pentru CFR. Să nu uităm că Argeșul a bătut-o de două ori pe FCSB în sezonul regulat, pe CFR, pe Craiova.

E cel mai echilibrat și cel mai interesant play-off de până acum. Dinamo a pierdut puțin (n.r. teren), dar vorbim de CFR, Rapid, Universitatea Craiova și U Cluj, care sunt în lupta pentru titlu”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.