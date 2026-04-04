Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu a văzut ce se întâmplă la Rapid şi a reacţionat: “Un mare plus”

Ilie Dumitrescu a văzut ce se întâmplă la Rapid şi a reacţionat: “Un mare plus”

Viviana Moraru Publicat: 4 aprilie 2026, 11:00

Comentarii
Dan Şucu şi Victor Angelescu, la un meci al Rapidului / Sport Pictures

Ilie Dumitrescu a reacţionat, după schimbările de la Rapid. Giuleştenii au decis să aducă oameni noi în conducerea clubului, fie de acum, fie de la finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Bilaşco a părăsit-o pe CFR Cluj şi a devenit noul director sportiv adjunct de la Rapid. Acesta va colabora cu Mauro Pederzoli până la finalul sezonului, când italianul se va despărţi de formaţia de sub Grant.

Ilie Dumitrescu a aplaudat schimbările din conducerea Rapidului

Totodată, de la CFR Cluj va Rapid va veni şi Bogdan Mara, care va face din nou echipă cu Marius Bilaşco. Cristi Balaj este şi el aşteptat să semneze cu giuleştenii, la finalul sezonului. Fostul arbitru va fi noul preşedinte al Rapidului, funcţie care în prezent este ocupată de Victor Angelescu.

Ilie Dumitrescu a lăudat schimbările de la Rapid. Fostul internaţional consideră că aducerea celor de la CFR Cluj este un mare plus pentru echipa lui Dan Şucu. “Mister” a mai transmis că cel mai probabil, toţi cei trei nou-veniţi la Rapid vor fi coordonaţi de Victor Angelescu.

“Ideea este că la Rapid lucrurile sunt ok. Toată conducerea de la CFR. Este un plus mare, conexiuni foarte bune pentru transferuri. Și-a făcut echipă. Eu cred că Victor (n.r. Angelescu, actualul președinte al Rapidului, dar și acționar) va conduce activitatea.

Reclamă
Reclamă

El va conduce. Așa ca istoric și ca performanțe, Bilașco și Mara au făcut o treabă foarte bună. Contează foarte mult și colaborarea cu antrenorii”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Rapid ocupă locul trei în play-off, cu 31 de puncte, după două runde disputate. În a treia etapă, giuleştenii se vor duela cu U Cluj, liderul din Liga 1.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
