Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, în plină criză la FCSB: "Sunt 100% convins de asta" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, în plină criză la FCSB: “Sunt 100% convins de asta”

Publicat: 15 septembrie 2025, 8:31

Ilie Dumitrescu şi Gigi Becali - Colaj Hepta

Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, după ce FCSB a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1. Malcom Edjouma a deschis scorul în partida de la Miercurea Ciuc, în minutul 55, însă scorul final a fost stabilit de un autogol al lui Alexandru Pantea, din minutul 81.

Imediat după meci, Gigi Becali a avut o reacţie furibundă şi a transmis că echipa sa nu va prinde nici play-off-ul în acest sezon, după ce a cucerit două titluri la rând.

Ilie Dumitrescu l-a contrazis în direct pe Gigi Becali, după Csikszereda – FCSB 1-1

Ilie Dumitrescu a fost de altă părere şi s-a declarat convins că FCSB îşi va reveni şi va prinde unul dintre primele şase locuri, la finalul sezonului regular. Fostul internaţional i-a taxat, însă, pe campioni pentru jocul extrem de modest prestat în deplasarea de la Miercurea Ciuc.

“Arată diferit față de sezoanele trecute. De la jocul solid, anul acesta văd că nu mai este echipa care face pressing în treimea adversă. Lipsește jocul între linii, deși ai calitate cu Tănase și Cisotti. Apoi, nimeni nu mai atacă spațiul.

Mă uitam la posesie. FCSB a avut posesie și în Europa. A jucat în inferioritate. Anul acesta nu mai controlează jocul. Nu știu care sunt deficiențele.

Nu mai vedem cum atacau spațiile, Tănase și Olaru din linia a doua. Și fundașii laterali, foarte puțin. Și astea sunt elemente.

Dacă la 1-0 nu mai ai forță și nu poți să ții de minge. Vor ieși din situația asta, că sunt jucători valoroși. Sunt convins 100% că echipa asta va fi în play-off”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după Csikszereda – FCSB 1-1.

FCSB a obţinut un singur succes în Liga 1, în runda a doua, cu Petrolul, 1-0. Campioana are şapte puncte, după nouă runde disputate, fiind la o distanţă de tot atâtea puncte faţă de ultimul loc de play-off.

1 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 2 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 3 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” 4 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 5 Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o 6 VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român
