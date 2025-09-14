Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Am pierdut un an!" Gigi Becali, la pământ după Csikszereda - FCSB 1-1: "Cum să mai ajungi în play-off?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Am pierdut un an!” Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: “Cum să mai ajungi în play-off?”

“Am pierdut un an!” Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: “Cum să mai ajungi în play-off?”

Publicat: 14 septembrie 2025, 23:07

Comentarii
Am pierdut un an! Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: Cum să mai ajungi în play-off?

Gigi Becali / Profimedia

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a resemnat după remiza campioanei României de pe terenul nou-promovatei Csikszereda. Meciul de la Miercurea Ciuc s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situaţia din clasament a FCSB-ului este extrem de complicată. După 9 etape, formaţia roş-alabstră se află pe locul 12, cu 7 puncte, având un singur succes în acest sezon.

Gigi Becali, resemnat după Csikszereda – FCSB 1-1

Gigi Becai susţine că FCSB nu mai are şanse la play-off după remiza de la Miercurea Ciuc, considerând că difereţa este mult prea mare în acest moment. FCSB se află la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova şi la 7 puncte în spatele celor de la UTA, echipa de pe locul 6 din Liga 1.

“Impresia e că am pierdut un an. L-am pierdut..Nu e vorba de puncte, e vorba că nu jucăm nimic. Cum recuperezi, nu ai cum? Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Nu ai cum, dacă nu se mișcă echipa pe teren. Cum să câștigi meciul dacă echipa nu se mișcă? Cum să câștigi?

Fundașul central nu îl atacă nimeni și dă chiflă. Nu ai cum să faci performanțe cu chestii de genul ăsta. Mă refer la faza când Graovac a dat în corner. Le e frică de minge. (n. r. despre schimbări) Nu aveau nicio realizare, ce să fac? Miculescu e jucător de meciuri tari, aici era vorba de eliminare 1 contra 1. 

Reclamă
Reclamă

Dai 1-0, după plimbi mingea până dai 2-0. Le era frică să mai joace. Dacă eu dau ordine la meciul cu Csikszereda la 1-0 să rămână așa.. Trebuie să dau al doilea gol. La prima repriză, jucam 3 cu 7. Nu se joacă 3 la 7. Venea Lixandru și nimeni la centru, liber, nu venea nimeni la primit. Acolo trebuie să vină Olaru, Tănase.

Anul ăsta nu ai cum să mai depășești nimic. Avem 7 puncte și ei au 15 în play-off. E greu pentru că nu joci, te mai bat alea iar”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expiratUrsoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Observator
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”
Fanatik.ro
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”
22:49
Probleme pentru FCSB! Juri Cisotti nu a mai putut continua şi a fost înlocuit cu Octavian Popescu
22:46
Csikszereda – FCSB 1-1. Campioana României, rezultat rușinos pe terenul nou promovatei
22:18
Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor
21:37
Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă
21:22
Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie”
21:21
VideoJurnal Antena Sport | A fost o cursă încărcată de emoţie acasă la Mihai Leu
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena