"Am pierdut un an!" Gigi Becali, la pământ după Csikszereda - FCSB 1-1: "Cum să mai ajungi în play-off?" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a resemnat după remiza campioanei României de pe terenul nou-promovatei Csikszereda. Meciul de la Miercurea Ciuc s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Situaţia din clasament a FCSB-ului este extrem de complicată. După 9 etape, formaţia roş-alabstră se află pe locul 12, cu 7 puncte, având un singur succes în acest sezon.

Gigi Becali, resemnat după Csikszereda – FCSB 1-1

Gigi Becai susţine că FCSB nu mai are şanse la play-off după remiza de la Miercurea Ciuc, considerând că difereţa este mult prea mare în acest moment. FCSB se află la 16 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova şi la 7 puncte în spatele celor de la UTA, echipa de pe locul 6 din Liga 1.

“Impresia e că am pierdut un an. L-am pierdut..Nu e vorba de puncte, e vorba că nu jucăm nimic. Cum recuperezi, nu ai cum? Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Nu ai cum, dacă nu se mișcă echipa pe teren. Cum să câștigi meciul dacă echipa nu se mișcă? Cum să câștigi?

Fundașul central nu îl atacă nimeni și dă chiflă. Nu ai cum să faci performanțe cu chestii de genul ăsta. Mă refer la faza când Graovac a dat în corner. Le e frică de minge. (n. r. despre schimbări) Nu aveau nicio realizare, ce să fac? Miculescu e jucător de meciuri tari, aici era vorba de eliminare 1 contra 1.