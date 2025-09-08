Ilie Dumitrescu l-a criticat pe Gigi Becali: "Cum să faci aşa ceva?" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu (56 de ani) l-a criticat pe patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani) fiindcă acesta a vorbit despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la campioana României.

Becali a făcut, iniţial, o ofertă de 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu (23 de ani), după care a crescut suma la 4.5 milioane de euro. A fost mult sub ceea ce dorea Neluţu Varga pentru a-l ceda pe Louis Munteanu. Patronul lui CFR Cluj susţinea că a refuzat oferte de 10 milioane de euro pentru atacantul care e cotat de către transfermarkt.com la 5 milioane de euro.

Ilie Dumitrescu l-a criticat pe Gigi Becali pentru că a vorbit de transferul lui Louis Munteanu: “Cum să faci aşa ceva?”

Ilie Dumitrescu este de părere că FCSB are un vârf de atac excelent, Daniel Bîrligea (25 de ani). Pe Bîrligea FCSB l-a transferat chiar de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 2 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri. Fostul component al Generaţiei de Aur consideră discuţia despre transferul lui Louis Munteanu inoportună, în condiţiile în care Bîrligea a dat randament foarte bun în tricoul campioanei României. În meciul tur cu Aberdeen, încheiat cu scorul de 2-2, Bîrligea a marcat şi a dat assist la golul lui Olaru. La retur, FCSB s-a impus cu 3-0.

„Eram acasă, că îi spuneam lui Gigi în direct asta. Bîrligea ți-a câștigat calificarea, a făcut cel mai bun meci al lui la FCSB și tu vorbești de transferul lui Louis Munteanu. Cum să faci, mă, așa ceva? Cum să vorbești despre asta?”, a spus Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Cotat la 5 milioane de euro de către transfermarkt.com, Daniel Bîrligea a reuşit 3 goluri şi 2 assist-uri în cele 4 meciuri în care a evoluat pentru FCSB, în acest sezon, în preliminariile Europa League. În campionat, el a înscris un gol în 4 meciuri.