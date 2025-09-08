Ilie Dumitrescu l-a criticat pe Gigi Becali: "Cum să faci aşa ceva?" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu (56 de ani) l-a criticat pe patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani) fiindcă acesta a vorbit despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la campioana României.
Becali a făcut, iniţial, o ofertă de 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu (23 de ani), după care a crescut suma la 4.5 milioane de euro. A fost mult sub ceea ce dorea Neluţu Varga pentru a-l ceda pe Louis Munteanu. Patronul lui CFR Cluj susţinea că a refuzat oferte de 10 milioane de euro pentru atacantul care e cotat de către transfermarkt.com la 5 milioane de euro.
Ilie Dumitrescu l-a criticat pe Gigi Becali pentru că a vorbit de transferul lui Louis Munteanu: “Cum să faci aşa ceva?”
Ilie Dumitrescu este de părere că FCSB are un vârf de atac excelent, Daniel Bîrligea (25 de ani). Pe Bîrligea FCSB l-a transferat chiar de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 2 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri. Fostul component al Generaţiei de Aur consideră discuţia despre transferul lui Louis Munteanu inoportună, în condiţiile în care Bîrligea a dat randament foarte bun în tricoul campioanei României. În meciul tur cu Aberdeen, încheiat cu scorul de 2-2, Bîrligea a marcat şi a dat assist la golul lui Olaru. La retur, FCSB s-a impus cu 3-0.
„Eram acasă, că îi spuneam lui Gigi în direct asta. Bîrligea ți-a câștigat calificarea, a făcut cel mai bun meci al lui la FCSB și tu vorbești de transferul lui Louis Munteanu. Cum să faci, mă, așa ceva? Cum să vorbești despre asta?”, a spus Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.
Cotat la 5 milioane de euro de către transfermarkt.com, Daniel Bîrligea a reuşit 3 goluri şi 2 assist-uri în cele 4 meciuri în care a evoluat pentru FCSB, în acest sezon, în preliminariile Europa League. În campionat, el a înscris un gol în 4 meciuri.
Daniel Bîrligea a înscris 16 goluri în campionat în sezonul trecut: 14 pentru FCSB şi 2 pentru CFR Cluj
În sezonul trecut, Bîrligea a marcat 14 goluri şi a reuşit un assist în cele 24 de meciuri în care a evoluat pentru FCSB în Liga 1. El mai avea 2 goluri marcate pentru CFR Cluj în sezonul trecut, aşa că a terminat campionatul cu 16 goluri marcate. A fost al treilea în clasamentul golgheterilor, după Louis Munteanu (23 de reuşite) şi Alex Mitriţă (19 goluri). Spre deosebire de cei doi, el nu a înscris niciun gol din penalty. Munteanu a avut 4 goluri de la punctul cu var, iar Mitriţă 5.
Daniel Bîrligea a ratat meciurile cu Canada şi Cipru din pricina unei accidentări suferite la meciul CFR Cluj – FCSB 2-2. Louis Munteanu a ratat şi el partidele cu Canada şi Cipru, accidentându-se la încălzire înaintea partidei cu Canada. Meciul amical România – Canada 0-3 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
