Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt: "Reacţia lui Tănase spune totul" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce atacantul a fost eliminat în minutul 81 al partidei Hermannstadt – FCSB 3-3, din etapa a 16-a a Ligii 1. Vârful campioanei a primit două cartonaşe galbene pentru proteste în doar trei minute.
Ilie Dumitrescu a catalogat ca fiind o “ieşire în decor” ceea ce a făcut Daniel Bîrligea în timpul meciului de la Sibiu, el intrând într-un conflict cu arbitrul Radu Petrescu.
Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce a fost eliminat în Hermannstadt – FCSB 3-3
Ilie Dumitrescu a evidenţiat şi reacţia avută de Florin Tănase în momentul eliminării lui Daniel Bîrligea. Decarul campioanei l-a certat pe atacant pentru reacţia avută la adresa arbitrului.
“Ieșirea în decor a lui Bîrligea. Ia galben pentru protest la tușier. Apoi insistă cu un limbaj… Limbajul ăsta nu l-a ajutat pe Bîrligea.
Centralul a fost aproape să-l elimine de la prima fază pentru ce limbaj a folosit el. Apoi, face fault clar și în loc să se liniștească, să se concentreze pe joc… A apărut dezechilibrul.
Uită-te la reacția lui Tănase. Reacția lui Tănase spune totul”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după Hermannstadt – FCSB 3-3.
Daniel Bîrligea a fost trimis în teren la pauza meciului cu Hermannstadt, în locul lui Mihai Lixandru, el având un gol anulat în minutul 72. După remiza de la Sibiu, FCSB a rămas pe locul 9, având 20 de puncte acumulate după 16 meciuri jucate, fiind la cinci puncte distanţă de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul.
- Dennis Politic, reacţie fermă după ce a marcat pentru FCSB. Ce a spus când a fost întrebat despre Dinamo
- Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
- Gigi Becali, nemulţumit de Mihai Stoica! Decizia radicală pe care a anunţat-o patronul FCSB-ului
- Marius Măldărășanu nu a fost încântat, după 3-3 cu FCSB: „Este frustrare”
- Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia”