Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt: "Reacţia lui Tănase spune totul" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce atacantul a fost eliminat în minutul 81 al partidei Hermannstadt – FCSB 3-3, din etapa a 16-a a Ligii 1. Vârful campioanei a primit două cartonaşe galbene pentru proteste în doar trei minute.

Ilie Dumitrescu a catalogat ca fiind o “ieşire în decor” ceea ce a făcut Daniel Bîrligea în timpul meciului de la Sibiu, el intrând într-un conflict cu arbitrul Radu Petrescu.

Ilie Dumitrescu a evidenţiat şi reacţia avută de Florin Tănase în momentul eliminării lui Daniel Bîrligea. Decarul campioanei l-a certat pe atacant pentru reacţia avută la adresa arbitrului.

“Ieșirea în decor a lui Bîrligea. Ia galben pentru protest la tușier. Apoi insistă cu un limbaj… Limbajul ăsta nu l-a ajutat pe Bîrligea.

Centralul a fost aproape să-l elimine de la prima fază pentru ce limbaj a folosit el. Apoi, face fault clar și în loc să se liniștească, să se concentreze pe joc… A apărut dezechilibrul.