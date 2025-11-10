Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt: "Reacţia lui Tănase spune totul" - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt: “Reacţia lui Tănase spune totul”

Publicat: 10 noiembrie 2025, 8:52

Daniel Bîrligea, în Hermannstadt - FCSB 3-3/ Sport Pictures

Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce atacantul a fost eliminat în minutul 81 al partidei Hermannstadt – FCSB 3-3, din etapa a 16-a a Ligii 1. Vârful campioanei a primit două cartonaşe galbene pentru proteste în doar trei minute.

Ilie Dumitrescu a catalogat ca fiind o “ieşire în decor” ceea ce a făcut Daniel Bîrligea în timpul meciului de la Sibiu, el intrând într-un conflict cu arbitrul Radu Petrescu.

Ilie Dumitrescu l-a taxat pe Daniel Bîrligea după ce a fost eliminat în Hermannstadt – FCSB 3-3

Ilie Dumitrescu a evidenţiat şi reacţia avută de Florin Tănase în momentul eliminării lui Daniel Bîrligea. Decarul campioanei l-a certat pe atacant pentru reacţia avută la adresa arbitrului.

“Ieșirea în decor a lui Bîrligea. Ia galben pentru protest la tușier. Apoi insistă cu un limbaj… Limbajul ăsta nu l-a ajutat pe Bîrligea.

Centralul a fost aproape să-l elimine de la prima fază pentru ce limbaj a folosit el. Apoi, face fault clar și în loc să se liniștească, să se concentreze pe joc… A apărut dezechilibrul.

Uită-te la reacția lui Tănase. Reacția lui Tănase spune totul”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după Hermannstadt – FCSB 3-3.

Daniel Bîrligea a fost trimis în teren la pauza meciului cu Hermannstadt, în locul lui Mihai Lixandru, el având un gol anulat în minutul 72. După remiza de la Sibiu, FCSB a rămas pe locul 9, având 20 de puncte acumulate după 16 meciuri jucate, fiind la cinci puncte distanţă de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul.

