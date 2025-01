Ilie Dumitrescu, reacţie imediată după ce Gigi Becali a anunţat că are o ofertă de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că a avut recent o ofertă de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea, venită din Arabia Saudită. Patronul FCSB a cerut 25 de milioane de euro pentru atacantul care a făcut furori de la venirea de la CFR Cluj, pentru 2 milioane de euro.

Ilie Dumitrescu susţine că atacantul de 24 de ani ar trebui să fie cu gândul la cupele europene şi la un transfer în campionatele Top 5 din Europa. Cota internaţionalului român a ajuns la 3.8 milioane de euro.

Ilie Dumitrescu: „Bîrligea trebuie să demonstreze în cupele europene”

„Eu am văzut jucători buni din Spania care au făcut direct pasul în Arabia. El trebuie să demonstreze acum în cupele europene, la echipa națională, și să facă pasul în Bundesliga, Serie A sau La Liga”, a spus Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Daniel Bîrligea a ajuns la FCSB în septembrie, după ce Gigi Becali a plătit două milioane de euro pentru a-l transfera de la CFR Cluj. Acum, el are o clauză de reziliere a contractului de 15 milioane de euro.

„Astăzi am avut o ofertă pe Bîrligea. 10 milioane din Arabia. Nici nu ştiu care. Din Emirate. Eu am spus în felul următor, spune-i că vreau 25, dar spune-i că ştii un secret, are clauză 15. Nu accept 10, vreau 25, dar are cheia, are clauză 15, spune-i că ştii tu secretul.