Ofertă de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Anunţul bombă făcut de Gigi Becali - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că a primit o ofertă de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea. Patronul de la FCSB a refuzat şi a cerut că vrea 25 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a spus că oferta pentru Daniel Bîrligea a fost de la o echipă din zona arabă. Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.

Gigi Becali a anunţat că a primit o ofertă de 10 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea

„Astăzi am avut o ofertă pe Bîrligea. 10 milioane din Arabia. Nici nu ştiu care. Din Emirate. Eu am spus în felul următor, spune-i că vreau 25, dar spune-i că ştii un secret, are clauză 15. Nu accept 10, vreau 25, dar are cheia, are clauză 15, spune-i că ştii tu secretul. Când dă cineva 15 milioane pe tine, îţi dă şi 2 milioane salariu. Cariera înseamnă bani. Ce trofee, banii contează. Stai să vedem, că poate plăteşte clauza. Să intre la mine banii şi adio toate.„, a spus Gigi Becali la digisport.ro.

Daniel Bîrligea a ajuns la FCSB în septembrie, după ce Gigi Becali a plătit două milioane de euro pentru a-l transfera de la CFR Cluj.

3.800.000 de euro este cota de piaţă a lui Daniel Bîrligea

11 goluri a marcat Bîrligea pentru FCSB în toate competiţiile

Daniel Bîrligea a dezvăluit cum a ajuns să fie transferat de Gigi Becali de la CFR Cluj. Golgheterul FCSB-ului a anunţat că nu a stat pe gânduri când a fost sunat de latifundiarul din Pipera. Totuşi, era dispus să ajungă şi la Rapid.