Ilie Dumitrescu s-a pronunțat după ce Ștefan Baiaram a scuipat un fan al lui Dinamo: "Să îți vezi de drum" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu s-a pronunțat după ce Ștefan Baiaram a scuipat un fan al lui Dinamo: “Să îți vezi de drum”

Andrei Nicolae Publicat: 10 februarie 2026, 8:31

Ștefan Baiaram, în timpul meciului cu Dinamo / Sport Pictures

Derby-ul încheiat la egalitate între Dinamo și Universitatea Craiova a fost marcat de un scandal după fluierul final, Ștefan Baiaram scuipând un fan al echipei adverse care îl înjurase. Imaginile au fost analizate la TV de Ilie Dumitrescu și Gică Craioveanu, care nu l-au iertat pe cel mai bun jucător al lui Filipe Coelho.

Dinamo și Universitatea Craiova au remizat în derby-ul etapei din Liga 1, însă fotbalul a trecut în plan secund după fluierul final, atunci când suporterii de la Tribuna 1 au început să creeze tensiuni. În primă fază, suporterii au aruncat cu un obiect înspre Istvan Kovacs, după care au avut ceva de împărțit cu Bairam, care le-a răspuns și a înjurat un fan.

Ilie Dumitrescu și Gică Craioveanu condamnă acțiunile lui Baiaram

Gestul reprobabil al fotbalistului din Bănie nu a fost iertat cei doi foști jucători importanți ai României, chiar dacă a fost în primă fază provocat. Ilie Dumitrescu și-a adus aminte de perioada în care evolua pentru Steaua și atmosfera din Giulești era una tensionată.

Nu trebuie să răspunzi. Când te duci spre vestiar, îți dai seama că sunt suporteri. Trebuie să mergi să îți vezi de drum. Noi când jucam pe Giulești plecam și nici nu clipeam. Intram în autocar și plecam. Mai ales în Giulești erau foarte răi“, a spus Ilie Dumitrescu după meci, potrivit digisport.ro.

Gică Craioveanu a mers mai departe și a spus că dacă ar fi în locul clubului din Bănie, l-ar amenda pe Baiaram, chiar dacă este vedeta echipei.

Nu e foarte ok. Eu l-am apărat tot timpul pe Fane. El trebuie să înțeleagă că este imaginea unui club profesionist și lucrurile acestea nu se fac. Cred că ar trebui o amendă, o sancțiune din partea clubului. Publicul e suveran“, a spus și Gică Craioveanu, conform aceleiași surse.

În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion al țării, Universitatea Craiova a rămas pe locul 1, cu 50 de puncte, în timp ce Dinamo pe poziția a treia, cu 49 de puncte. Pentru olteni urmează meciul cu FCSB din Cupa României, în timp ce alb-roșiii o întâlnesc în aceeași competiție pe Hermannstadt.

