Ilie Dumitrescu şi Helmut Duckadam s-au contrat în privinţa golului anulat al FCSB-ului: "Mie mi se pare ciudat" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu şi Helmut Duckadam s-au contrat în privinţa golului anulat al FCSB-ului Ilie Dumitrescu şi Helmut Duckadam / colaj Hepta, AS.ro Ilie Dumitrescu şi Helmut Duckadam s-au contrat în privinţa golului anulat al FCSB-ului. Componentul „Generaţiei de Aur” a fost de părere că reuşita nu trebuia anulată, în timp ce „Eroul de la Sevilla” a susţinut că golul a fost anulat corect. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Siyabonga Ngezana a trimis balonul în poartă în finalul primei reprize, dar reuşita a fost anulată pentru un presupus fault comis de Florin Tănase. Centralul Viorel Flueran a urmărit faza pe monitorul VAR şi a decis să anuleze golul. Ilie Dumitrescu şi Helmut Duckadam s-au contrat în privinţa golului anulat al FCSB-ului: „Mie mi se pare ciudat” ”Și aseară am lăudat VAR-ul, și acum îl laud, e anulat corect”, a spus Helmut Duckadam la digisport.ro. ”Mie mi se pare ciudat să faultezi, ca atacant, când ești în fața fundașului, nu cred că e anulat corect. Vreau să văd un fault făcut de un atacant care e în fața fundașului în Premier League sau în alte campionate. Adică Tănase îi făcea marcaj fundașului?”, a fost de părere Ilie Dumitrescu. Gigi Becali a criticat arbitrajul după ce FCSB a fost învinsă cu 2-0 de către Hermannstadt la Sibiu. Reclamă

Reclamă

„Cauza a fost arbitrul, gol valabil care a fost anulat. A doua e că nu mai ştie omul cum să dea cu voi. Am alergat după doi iepuri şi nu am prins. Nu numai asta e cauza. A doua e că nu avem valoare. Toată echipa nu are. Ai văzut un jucător valoros? Poate Lixandru a mai mişcat. Puteam să câştigăm meciul cu Popa în minutul 11. Dă, bă, gol, dacă eşti atacant. Eu le-am spus că atunci când îl văd pe Chiricheş, am emoţii cu el. I-am zis lui MM să jucăm cu Kiki sau cu Lixandru fundaş, că mi-e frică cu Chiricheş. Primul gol e al lui. Al doilea gol e al lui, laşi mingea la adversar? Te doare capul!”, a spus Gigi Becali pentru sursa citată.

Hermannstadt – FCSB 2-0. Dezastru pentru campioană, care a ajuns pe penultimul loc în clasamentul Ligii 1

Hermanstadt a marcat prin Balaure, dar golul a fost anulat după intervenţia VAR. Şi FCSB a marcat în finalul primei reprize, prin Ngezana, dar şi această reuşită a fost anulată de VAR.

Echipa lui Marius Măldărăşanu a dat lovitura în repriza secundă prin golul lui Murgia. FCSB a încercat să revină, dar nu a reuşit. Mai mult, Deaconu a mai marcat în prelungiri. FCSB se află pe penultimul loc în clasament, la egalitate de puncte cu Buzău.

Reclamă

Sibienii au avut prima mare ocazie a meciului, în minutul 7, când Balaure a fost aproape să înscrie din corner, însă balonul a lovit bara. În minutul 11, acelaşi Balaure a înscris, însă golul a fost anulat după intervenţia VAR, pentru că autorul pasei decisive, Aurelian Chiţu, se afla în ofsaid. Bucureştenii au marcat şi ei, în minutul 45+3, prin Ngezana, dar şi acest gol a fost anulat, pentru un fault în atac al lui Florin Tănase. Gazdele au deschis totuşi scorul, în minutul 56, când Ianis Stoica a pasat şi Murgia a înscris al treilea său gol din acest sezon. Scorul final a fost stabilit de Ronaldo Deaconu, în minutul 90+6. Hermannstadt s-a impus cu 2-0, reuşind a doua victorie a sezonului, şi se află pe locul 8, cu 8 puncte. FCSB este penultima în clasament, cu doar cinci puncte.

Reclamă