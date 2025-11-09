Imaginea zilei în Liga 1! "Galeria" CFR-ului face furori la Clinceni, cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Daniel Pancu a fost pentru prima oară pe banca celor de la CFR Cluj, în meciul de la Clinceni cu Unirea Slobozia, dar Pancone nu a avut parte de sprijinul masiv al suporterilor din Gruia.
O imagine spectaculoasă a fost surprinsă înaintea meciului din etapa a 16-a, în care CFR Cluj caută prima victorie din deplasare din acest sezon. A fost oferită de cei doi fani ai ardelenilor prezenţi la partidă.
CFR Cluj, sprijinită de 2 fani
Un fan a venit alături de un copil, cel mai probabil fiul său, pentru a fi alături de Pancu şi cei doi s-au auzit în timpul partidei, ţinând cont şi că nici gazdele de la Unirea Slobozia nu au avut parte de un număr prea mare de susţinători.
Înainte de meciul din această după-amiază, Unirea Slobozia se află pe locul 11 în campionat, cu 18 puncte. De cealaltă parte, CFR Cluj are 13 puncte și se află pe primul loc de baraj, respectiv poziția a 13-a.
Ambele trec prin perioade extrem de dificile în campionat, ținând cont că ialomițenii au patru eșecuri la rând, iar ardelenii trei. CFR a obținut o victorie între eșecurile respective în Cupa României, unde a învins-o pe CSM Slatina.
