Încă un contestatar la Gică Hagi: “Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”

Radu Constantin Publicat: 23 aprilie 2026, 14:53

Gică Hagi şi Răzvan Burleanu

Cornel Dinu a fost primul om din fotbalul românesc care a spus franc că nu crede că Gică Hagi va face treabă la naţională. Acum şi Marcel Răducanu îi dă dreptate dinamovistului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Este, fără doar și poate, un nume mare. Dar în privința lui sunt mai degrabă de părerea exprimată de Cornel Dinu. Nici eu nu sunt foarte convins că Gică are actualmente capacitatea de a fi selecţioner“, a spus fostul internaţional pentru gsp.ro.

Marcel Răducanu susţine că Gică Hagi nu are experienţă ca antrenor la nivel internaţional.

“E un fapt că el, ca antrenor, nu are experiență la nivel internațional. A avut trei perioade scurte „afară”, din ce-mi amintesc eu, la Bursaspor și de două ori la Galatasaray, cu care a luat Cupa Turciei. Dar în rest, a antrenat numai în România. Dar nu asta ar fi, până la urmă, marea problemă, în fond și Edi Iordănescu antrenase aproape exclusiv în Liga 1 înainte de a califica echipa la Euro 2024“, a spus Răducanu, care crede că altă problemă cu care “Regele” se va confrunta va fi lipsa unui lot experimentat.

Efectivul de jucători este același pe care l-a avut la dispoziție și Mircea Lucescu. Dacă nea Mircea, cu vasta lui experiență națională și internațională, n-a reușit să califice România la Mondiale dintr-o grupă zic eu accesibilă, ce ar putea să facă Hagi? Și unde joacă acești fotbaliști? Toți sunt la cluburi mediocre. Cel mai bun exemplu este chiar fiul său. A spus că se va baza pe Ianis, dar pe Ianis, dacă era într-adevăr o valoare, îl oprea Fiorentina. A fost la Rangers și acum joacă la un club no name din Turcia, Alanyaspor”, a mai spus legendarul fotbalist.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Observator
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA
Fanatik.ro
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA
16:40

Dorinel Munteanu anunță dezastrul la FCSB, după plecarea lui Mirel Rădoi: „Va intra în debandadă”
16:32

Italienii au luat foc după ce americanii au sugerat ca Squadra Azzurra să înlocuiască Iran la World Cup 2026: “Ruşinos!”
16:28

Lovitură grea pentru Lazio înaintea finalei cu Inter! Chivu rămâne fără rival
16:27

Mehmet Topal i-a pus gând rău FCSB-ului: „Nu avem niciun motiv să nu câștigăm”
16:11

Jaqueline Cristian, calificare senzațională în turul doi la Madrid! Românca, victorie după ce a salvat 3 mingi de meci
15:49

Un fost jucător al Rapidului, propus antrenor la FCSB! A antrenat şi în Turcia
Vezi toate știrile
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 4 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 5 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 6 Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”