Încă un contestatar la Gică Hagi: “Nu sunt foarte convins că are capacitatea de a fi selecţioner”

Cornel Dinu a fost primul om din fotbalul românesc care a spus franc că nu crede că Gică Hagi va face treabă la naţională. Acum şi Marcel Răducanu îi dă dreptate dinamovistului.

“Este, fără doar și poate, un nume mare. Dar în privința lui sunt mai degrabă de părerea exprimată de Cornel Dinu. Nici eu nu sunt foarte convins că Gică are actualmente capacitatea de a fi selecţioner“, a spus fostul internaţional pentru gsp.ro.

Marcel Răducanu susţine că Gică Hagi nu are experienţă ca antrenor la nivel internaţional.

“E un fapt că el, ca antrenor, nu are experiență la nivel internațional. A avut trei perioade scurte „afară”, din ce-mi amintesc eu, la Bursaspor și de două ori la Galatasaray, cu care a luat Cupa Turciei. Dar în rest, a antrenat numai în România. Dar nu asta ar fi, până la urmă, marea problemă, în fond și Edi Iordănescu antrenase aproape exclusiv în Liga 1 înainte de a califica echipa la Euro 2024“, a spus Răducanu, care crede că altă problemă cu care “Regele” se va confrunta va fi lipsa unui lot experimentat.

“Efectivul de jucători este același pe care l-a avut la dispoziție și Mircea Lucescu. Dacă nea Mircea, cu vasta lui experiență națională și internațională, n-a reușit să califice România la Mondiale dintr-o grupă zic eu accesibilă, ce ar putea să facă Hagi? Și unde joacă acești fotbaliști? Toți sunt la cluburi mediocre. Cel mai bun exemplu este chiar fiul său. A spus că se va baza pe Ianis, dar pe Ianis, dacă era într-adevăr o valoare, îl oprea Fiorentina. A fost la Rangers și acum joacă la un club no name din Turcia, Alanyaspor”, a mai spus legendarul fotbalist.