Mesajul Farului pentru Gică Hagi, după ce “Regele” a devenit oficial selecţionerul României

Farul Constanţa a postat un mesaj pe reţelele sociale, după ce Gică Hagi a devenit oficial selecţionerul României. “Regele” a cucerit două titluri de campion al României ca antrenor cu echipa constănţeană, mai întâi cu Viitorul, în sezonul 2016-2017 şi ulterior cu Farul, în sezonul 2022-2023.
Fost patron la Farul, Gică Hagi a renunţat la pachetul majoritar de acţiuni al clubului constănţean, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu. Hagi a rămas cu 10% din acţiuni, la fel ca Rivaldo şi Ciprian Marica. Gică Popescu deţine în prezent 70% din acţiunile clubului Farul.
Farul, după ce Gică Hagi a devenit selecţionerul României: “Mult succes”
“Mult succes, Gheorghe Hagi, la echipa naţională!
Fostul manager tehnic al Farului, campion cu echipa noastră, își începe astăzi cel de-al doilea mandat de selecționer”, a transmis Farul, pe reţelele sociale.
Gică Hagi va debuta pe banca naţionalei pe 2 iunie, la Tbilisi, într-un amical cu Georgia. Ulterior, pe 6 iunie, România va disputa primul meci de acasă din acest nou mandat al lui Hagi pe banca naţionalei, cu Ţara Galilor, la Bucureşti, pe stadionul Steaua.
Ulterior, România va disputa primele meciuri oficiale din mandatul lui Gică Hagi, în Liga Naţiunilor. Competiţia se va vedea exclusiv în România în Universul Antena.
Programul României în Liga Naţiunilor
- Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
