Mesajul Farului pentru Gică Hagi, după ce “Regele” a devenit oficial selecţionerul României

Farul Constanţa a postat un mesaj pe reţelele sociale, după ce Gică Hagi a devenit oficial selecţionerul României. “Regele” a cucerit două titluri de campion al României ca antrenor cu echipa constănţeană, mai întâi cu Viitorul, în sezonul 2016-2017 şi ulterior cu Farul, în sezonul 2022-2023.

Fost patron la Farul, Gică Hagi a renunţat la pachetul majoritar de acţiuni al clubului constănţean, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu. Hagi a rămas cu 10% din acţiuni, la fel ca Rivaldo şi Ciprian Marica. Gică Popescu deţine în prezent 70% din acţiunile clubului Farul.

“Mult succes, Gheorghe Hagi, la echipa naţională!

Fostul manager tehnic al Farului, campion cu echipa noastră, își începe astăzi cel de-al doilea mandat de selecționer”, a transmis Farul, pe reţelele sociale.