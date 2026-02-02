Lovitură pentru Real Madrid. Cât lipseşte Jude Bellingham, după accidentarea din meciul cu Rayo Vallecano - Antena Sport

Real Madrid a primit o veste proastă, după ce Jude Bellingham (22 de ani) s-a accidentat în meciul cu Rayo Vallecano. Starul englez s-a “rupt” după doar nouă minute, fiind înlocuit de Brahim Diaz.

Real Madrid a câştigat dramatic partida din etapa a 22-a din La Liga. Madrilenii au învins-o cu 2-1 pe Rayo Vallecano, golul victoriei fiind marcat de Kylian Mbappe din penalty, în minutul 90+10.

Cât va lipsi Jude Bellingham, după ce s-a accidentat în Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Jude Bellingham a suferit o accidentare la muşchiul semitendinos al piciorului stâng, notează mundodeportivo.com. Ca urmare, starul englez va lipsi o lună de pe teren.

Bellingham va rata toate meciurile din luna februarie ale lui Real Madrid. Mijlocaşul va fi out de la duelurile cu Valencia, Real Sociedad şi Osasuna, din La Liga, cât şi de la “dubla” cu Benfica din play-off-ul pentru optimi din Champions League.

Jude Bellingham e aşteptat să revină pe teren la partida cu Getafe. Meciul se va disputa pe 1 martie, în etapa a 26-a din La Liga.