Lovitură pentru Real Madrid. Cât lipseşte Jude Bellingham, după accidentarea din meciul cu Rayo Vallecano - Antena Sport

Lovitură pentru Real Madrid. Cât lipseşte Jude Bellingham, după accidentarea din meciul cu Rayo Vallecano

Viviana Moraru Publicat: 2 februarie 2026, 12:16

Jude Bellingham, accidentat în Real Madrid - Rayo Vallecano/ Profimedia

Real Madrid a primit o veste proastă, după ce Jude Bellingham (22 de ani) s-a accidentat în meciul cu Rayo Vallecano. Starul englez s-a “rupt” după doar nouă minute, fiind înlocuit de Brahim Diaz.

Real Madrid a câştigat dramatic partida din etapa a 22-a din La Liga. Madrilenii au învins-o cu 2-1 pe Rayo Vallecano, golul victoriei fiind marcat de Kylian Mbappe din penalty, în minutul 90+10.

Cât va lipsi Jude Bellingham, după ce s-a accidentat în Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Jude Bellingham a suferit o accidentare la muşchiul semitendinos al piciorului stâng, notează mundodeportivo.com. Ca urmare, starul englez va lipsi o lună de pe teren.

Bellingham va rata toate meciurile din luna februarie ale lui Real Madrid. Mijlocaşul va fi out de la duelurile cu Valencia, Real Sociedad şi Osasuna, din La Liga, cât şi de la “dubla” cu Benfica din play-off-ul pentru optimi din Champions League.

Jude Bellingham e aşteptat să revină pe teren la partida cu Getafe. Meciul se va disputa pe 1 martie, în etapa a 26-a din La Liga.

Jude Bellingham este unul dintre cei mai importanţi jucători de la Real Madrid. Mijlocaşul cotat la suma de 160 de milioane de euro a bifat 28 de meciuri în acest sezon, în toate competiţiile, reuşind să marcheze şase goluri şi să ofere patru pase decisive.

