"Începutul sfârşitului, ca acum 10 ani!" Dorinel Munteanu a răbufnit şi a vorbit despre plecarea de la Oţelul - Antena Sport

(n.r. – Vă gândiţi să plecaţi de la Oţelul?) Mă gândesc, m-am gândit în trecut, că nu e uşor să te baţi singur cu granzii Superligii, că lumea uită repede că în trei ani am promovat. Cazul care mă deranjează cel mai mult… Singurul meci la care a fost stadionul plin a fost cu Botoşani din Liga 3, în Liga 2. În rest nu mai există interes, nu înţeleg de ce. Am avut o zi neagră. Puţini au fost care ne-au susţinut, dar aşa am dus-o până la nivelul ăsta. Eu sunt responsabil de rezultate şi tot eu trebuie s-o salvez”, a declarat Dorinel Munteanu, conform orangesport.ro.

Dorinel Munteanu se află la al doilea mandat pe banca celor de la Oţelul, mandat început în vara lui 2021. Antrenorul a obţinut rezultate remarcabile şi de această dată pe banca gălăţenilor, promovând echipa în Liga 1 în 2023 şi bifând finala Cupei României în stagiunea precedentă.

Oţelul, învinsă pe teren propriu de Unirea Slobozia

Unirea Slobozia a învins-o duminică, în deplasare, scor 2-0, pe Oţelul Galaţi, în etapa a 14-a din Liga 1.

Elevii lui Adrian Mihalcea au marcat în prima repriză, prin Afalna, dar golul din minutul 39 a fost anulat pentru ofsaid. Însă oaspeţii au deschis scorul în minutul 47, când a marcat Perianu, cu o lovitură de cap. Gălăţenii au rămas în zece după eliminarea lui Stevanovic, în minutul 77, când Unirea Slobozia a primit şi penalti, dar portarul gazdelor, Iustin Popescu a apărat lovitura de pedeapsă executată de Toma.

Şerbănică a stabilit scorul final în minutul 85 şi Unirea Slobozia urcă până pe locul 12, cu 15 puncte, în timp ce Oţelul e pe 7, cu 19 puncte.

OŢELUL: I. Popescu – D. Maftei (R. Tănasă 59), Stevanovic, Angha, Tomasevic – Cisotti, Zivulic, Joao Lameira – Maciel (A. Pop 59), Juric (Bourard 80), Djuric (Adăscăliţei 59). ANTRENOR: Dorinel Munteanu

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Dorobanţu (Ibrian 82), Antoche, Pospelov, C. Toma – Coadă, Perianu – Afalna, Purece, Aganovic (Şerbănică 61) – Gele. ANTRENOR: Adrian Mihalcea