"Incredibil" Reacţia lui Adi Mutu după golul incredibil primit de Raul Bălbărău. Jucătorul care l-a surprins: "E ca un animal!" - Antena Sport

Adi Mutu a avut prima reacţie după golul incredibil primit de Raul Bălbărău în meciul Hermannstadt – Petrolul, scor 1-0, din etapa a 26-a a Ligii 1. „Briliantul” a ratat o şansă uriaşă de a o egala la puncte pe Rapid.

Portarul „lupilor” a încasat un gol de cascadorii râsului de la Sergiu Buş, în minutul 83. Bălbărău a scăpat mingea din mână şi l-a ajutat pe atacantul sibienilor să deschidă scorul.

Reacţia lui Adi Mutu după golul incredibil primit de Raul Bălbărău

Mutu a fost salvat de Ricardinho în minutul 90+4. Şutul fundaşului portughez a fost deviat în propria poartă de Valerică Găman.

„Incredibil. Mă întrebai înainte de meci ce va face diferența și eu ți-am spus concentrare, pe tot parcursul meciului, atitudine.

În 9 minute am fost și supărat și fericit, bine nu neapărat că am fost supărat de greșeala lui Raul (n.r. Bălbărău), se întâmplă. Mă bucur că am făcut egal, eu cred că este echitabil, cred eu că am avut ocaziile. Echipa a jucat un fotbal bun, am fost buni și pe apărare, a fost un joc bun cu o echipă periculoasă.