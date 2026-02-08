"Inepţii" Întrebat despre transferul lui Joao Paulo la FCSB, Mihai Stoica a dat exemplul Rapidului! - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) s-a revoltat atunci când a aflat că mai mulţi oameni din fotbalul românesc ar vorbi de o presupusă condiţionare a transferului lui Joao Paulo la FCSB de meciul direct dintre cele două echipe.
Mihai Stoica a dat exemplul Rapidului, care l-a transferat pe portarul Dejan Iliev (30 de ani) de la UTA. Oficialul FCSB-ului a punctat că nu au existat astfel de discuţii în acel caz.
Mihai Stoica, după discuţiile create în jurul transferului lui Joao Paulo la FCSB: “Inepţii prea mari”
„Nu am cum să comentez inepțiile astea. Sunt inepții prea mari. Rapid l-a luat pe Iliev înainte de meciul direct cu UTA. Nu am auzit nicio discuție, că să fie UTA prietenoasă cu Rapid, Rapid a câștigat la UTA. Nu există așa ceva. Există perioadă de transferuri, poți să faci transferuri. Un club e de acord să vândă jucătorul, alt club e de acord să cumpere jucătorul. Ce prostii sunt astea? Eu nu înțeleg”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.
Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru Joao Paulo (27 de ani), jucător cotat la 700.000 de euro de către transfermarkt.com. Joao Paulo a evoluat în 37 de meciuri pentru naţionala Capului Verde, pentru care a înscris o dată.
Joao Paulo a semnat pe 3 ani şi jumătate şi are un salariu lunar de 15.000 de euro. Gigi Becali i-a pus o clauză de reziliere de 3 milioane de euro.
Joao Paulo a debutat pentru FCSB în meciul câştigat de campioana României, cu 2-1, cu FC Botoşani. El a fost introdus pe teren în minutul 68 al meciului cu Botoşani, înlocuindu-l pe Mamadou Thiam. Oţelul – FCSB se dispută în această seară, de la ora 20:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
- Oțelul Galați – FCSB LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru campioana României. Echipele de start
- Cum putea fi evitat scandalul imens de la CFR – “U” Cluj? Verdictul lui Porumboiu: “S-ar fi terminat acolo”
- Botoşani – Metaloglobus 2-0. Moldovenii, aproape de prima victorie după 7 etape
- Reacţia lui Zeljko Kopic, după anunţul că Boateng va pleca de la Dinamo: “Acest club merită respect”
- Ce a vorbit Bergodi cu jucătorii săi după scandalul imens de la derby-ul cu CFR Cluj. Cum a abordat problema