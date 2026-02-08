"Inepţii" Întrebat despre transferul lui Joao Paulo la FCSB, Mihai Stoica a dat exemplul Rapidului! - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) s-a revoltat atunci când a aflat că mai mulţi oameni din fotbalul românesc ar vorbi de o presupusă condiţionare a transferului lui Joao Paulo la FCSB de meciul direct dintre cele două echipe.

Mihai Stoica a dat exemplul Rapidului, care l-a transferat pe portarul Dejan Iliev (30 de ani) de la UTA. Oficialul FCSB-ului a punctat că nu au existat astfel de discuţii în acel caz.

Mihai Stoica, după discuţiile create în jurul transferului lui Joao Paulo la FCSB: “Inepţii prea mari”

„Nu am cum să comentez inepțiile astea. Sunt inepții prea mari. Rapid l-a luat pe Iliev înainte de meciul direct cu UTA. Nu am auzit nicio discuție, că să fie UTA prietenoasă cu Rapid, Rapid a câștigat la UTA. Nu există așa ceva. Există perioadă de transferuri, poți să faci transferuri. Un club e de acord să vândă jucătorul, alt club e de acord să cumpere jucătorul. Ce prostii sunt astea? Eu nu înțeleg”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

Gigi Becali a plătit 600.000 de euro pentru Joao Paulo (27 de ani), jucător cotat la 700.000 de euro de către transfermarkt.com. Joao Paulo a evoluat în 37 de meciuri pentru naţionala Capului Verde, pentru care a înscris o dată.

Joao Paulo a semnat pe 3 ani şi jumătate şi are un salariu lunar de 15.000 de euro. Gigi Becali i-a pus o clauză de reziliere de 3 milioane de euro.