Joao Paulo a debutat la FCSB şi şi-a numit coechipierul preferat: "El mi-a plăcut cel mai mult" - Antena Sport

Joao Paulo a debutat la FCSB şi şi-a numit coechipierul preferat: “El mi-a plăcut cel mai mult”

Viviana Moraru Publicat: 6 februarie 2026, 8:49

Joao Paulo, la debutul la FCSB, în meciul cu Botoşani/ Sport Pictures

Joao Paulo (27 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a debutat la FCSB, în victoria cu 2-1 cu Botoşani, din etapa a 25-a din Liga 1. Mijlocaşul din Insulele Capului Verde a declarat că Darius Olaru e noul său coechipier preferat.

Joao Paulo a fost trimis în teren în minutul 68 al duelului disputat pe Arena Naţională. Mijlocaşul i-a luat locul lui Mamadou Thiam, cel care a deschis scorul în minutul 42.

Joao Paulo, prima reacţie după debutul la FCSB, din meciul cu Botoşani

Joao Paulo, care a fost transferat de FCSB de la Oţelul în această săptămână, s-a declarat bucuros pentru faptul că a semnat cu campioana. Mijlocaşul a oferit declaraţii despre lupta pentru play-off, mărturisind că ultimele meciuri rămase de disputat în retur sunt adevărate “finale” pentru campioană.

“Sunt foarte fericit că am debutat pentru FCSB și că am câștigat. Acum avem un meci dificil cu Galați și trebuie să îl câștigăm. Avem șase finale și trebuie să le câștigăm pe toate.

Poziția mea preferată e număr opt, dar dacă antrenorul vrea pot să joc și fundaș lateral. Unde mă pune, acolo joc.

Toți jucătorii de aici sunt jucători buni, am mai jucat contra FCSB-ului și îi cunosc. Olaru mi-a plăcut cel mai mult când am jucat contra lui”, a declarat Joao Paulo, conform digisport.ro, după FCSB – Botoşani 2-1.

Gigi Becali a plătit suma de 600.000 de euro pentru transferul lui Joao Paulo, Oţelul urmând să primească încă pe atât după ce acesta va participa alături de naţionala sa la World Cup 2026, turneu transmis exclusiv în Universul Antena.

Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
