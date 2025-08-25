"Înfrângere şocantă" Ce au scris scoţienii după FCSB - Argeş 0-2, înaintea returului decisiv cu Aberdeen! - Antena Sport

Închide meniul
“Înfrângere şocantă” Ce au scris scoţienii după FCSB – Argeş 0-2, înaintea returului decisiv cu Aberdeen!

Publicat: 25 august 2025, 17:49

Jucătorii FCSB-ului, după înfrângerea cu FC Argeş / Sport Pictures

Presa scoţiană a catalogat drept “înfrângere şocantă” eşecul FCSB-ului de pe teren propriu cu FC Argeş, scor 0-2.

Jurnaliştii scoţieni au remarcat faptul că antrenorul campioanei României, Elias Charalambous, a criticat atitudinea fotbaliştilor săi şi a cerut mult mai multă determinare la returul decisiv cu Aberdeen. FCSB – Aberdeen se dispută joi, de la ora 21:30. Campioana României a făcut 2-2 în tur, după ce a condus cu 2-0.

Presa scoţiană, după FCSB – FC Argeş 0-2: “Elias Charalambous era furios după înfrângerea şocantă”

Eliminarea lui Juri Cisotti, din minutul 38 al partidei tur, contestată puternic de cei de la FCSB, a schimbat soarta meciului de la Aberdeen. Bîrligea deschisese scorul, în minutul 32, apoi Olaru a majorat diferenţa, în ciuda eliminării lui Cisotti, în minutul 46. Scoţienii au scos o remiză pe final. După golul lui Polvara din minutul 61, un alt jucător intrat după pauză, Ester Sokler, a înscris cu capul. Aberdeen putea chiar obţine victoria în ultimele minute ale primei manşe cu FCSB.

Elias Charalambous era furios după ce românii au suferit o înfrângere șocantă în campionat. Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, le-a cerut jucătorilor săi să «verse sânge» împotriva celor de la Aberdeen, în această săptămână, după ce echipa a suferit un recul major înaintea confruntării din Europa League.

Scoțienii vor călători în România pentru manșa a doua a barajului, după egalul 2-2 de săptămâna trecută, de la Pittodrie.

Însă, FCSB a suferit o înfrângere șocantă, 0-2, pe teren propriu, în fața nou-promovatei Argeș Pitești, ceea ce l-a determinat pe antrenorul cipriot să-și acuze propriii jucători că au arătat o atitudine greșită, echipa obținând doar o victorie în șapte meciuri de campionat, în acest sezon. Iar acum a cerut o reacție clară împotriva câștigătoarei Cupei Scoției, joi”, au scris jurnaliştii scoţieni de la Daily Record, după FCSB – FC Argeş 0-2.

Scoţienii au numit-o “Steaua” pe FCSB, nefiind la curent cu situaţia dintre FCSB şi Clubul Armatei, care se judecă în instanţă. FCSB a pierdut definitiv marca Steaua, în favoarea clubului CSA Steaua.

FCSB – FC Argeş 0-2

Echipa FC Argeş a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, echipa campioană a României, FCSB, în etapa a şaptea din Liga 1.

Bucureştenii au ratat în minutul 18, prin Cisotti, care a şutat puţin pe lângă poartă, dar fazele periculoase au lipsit pe Arena Naţională. Piteştenii au dat lovitura în minutul 72, când Bettaieb a deschis scorul în urma unui contraatac. Gazdele au trecut pe lângă egalare în minutul 80, prin Mamadou Thiam, aflat la debut pentru roş-albaştri, şutul lui fiind blocat de Briceag. După două minute, Robert Moldoveanu a lovit bara pentru oaspeţi, care şi-au majorat avantajul în minutul 88, după autogolul lui Mihai Popescu. Lazaa a intervenit excelent în minutul 90+4 la şutul lui Thiam şi FCSB – FC Argeş s-a terminat 0-2.

Piteştenii au 12 puncte şi se află pe locul 5 în Liga 1, în timp ce echipa lui Elias Charalambous ocupă poziţia a 12-a.

