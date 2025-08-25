"Înfrângere şocantă" Ce au scris scoţienii după FCSB - Argeş 0-2, înaintea returului decisiv cu Aberdeen! - Antena Sport

Presa scoţiană a catalogat drept “înfrângere şocantă” eşecul FCSB-ului de pe teren propriu cu FC Argeş, scor 0-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jurnaliştii scoţieni au remarcat faptul că antrenorul campioanei României, Elias Charalambous, a criticat atitudinea fotbaliştilor săi şi a cerut mult mai multă determinare la returul decisiv cu Aberdeen. FCSB – Aberdeen se dispută joi, de la ora 21:30. Campioana României a făcut 2-2 în tur, după ce a condus cu 2-0.

Presa scoţiană, după FCSB – FC Argeş 0-2: “Elias Charalambous era furios după înfrângerea şocantă”

Eliminarea lui Juri Cisotti, din minutul 38 al partidei tur, contestată puternic de cei de la FCSB, a schimbat soarta meciului de la Aberdeen. Bîrligea deschisese scorul, în minutul 32, apoi Olaru a majorat diferenţa, în ciuda eliminării lui Cisotti, în minutul 46. Scoţienii au scos o remiză pe final. După golul lui Polvara din minutul 61, un alt jucător intrat după pauză, Ester Sokler, a înscris cu capul. Aberdeen putea chiar obţine victoria în ultimele minute ale primei manşe cu FCSB.

„Elias Charalambous era furios după ce românii au suferit o înfrângere șocantă în campionat. Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, le-a cerut jucătorilor săi să «verse sânge» împotriva celor de la Aberdeen, în această săptămână, după ce echipa a suferit un recul major înaintea confruntării din Europa League.

Scoțienii vor călători în România pentru manșa a doua a barajului, după egalul 2-2 de săptămâna trecută, de la Pittodrie.