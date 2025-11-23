Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: "Nu poate să facă sprint" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a analizat evoluţia avută de Dennis Politic, jucător care a fost introdus pe teren în minutul 74 al meciului FCSB – Petrolul 1-1, fără să influenţeze cu nimic soarta partidei.

Jucătorul despre care Gigi Becali susţine că l-a costat în total 2 milioane de euro nu l-a impresionat deloc pe Dumitrescu, care susţine că acesta nu poate încă să facă un sprint.

Ilie Dumitrescu: Dennis Politic nu poate face un sprint

”Mi se pare că Politic nu e 100% refăcut. Nu poate să facă sprint. L-am văzut în două sau trei acțiuni și nu poate să facă sprint. Cred că ăsta e și motivul pentru care nu intră titular.

L-am văzut în situația să se debaraseze de adversar, dar nu poate să împingă. Se vede o reținere. Și la Radunovic se vede o reținere. Interpretează fazele excelent, dar are o reținere”, a declarat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Gigi Becali vrea 300.000 de euro pe Dennis Politic

Gigi Becali i-a stabilit preţul de vânzare lui Politic. Patronul roş-albaştrilor vrea să scape de fostul dinamovist pentru 300.000 de euro. Fotbalistul de 25 de ani cotat la 1.5 milioane de euro a marcat 3 goluri în cele de meciuri jucate în acest sezon.