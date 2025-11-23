Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: "Nu poate să facă sprint" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a analizat evoluţia avută de Dennis Politic, jucător care a fost introdus pe teren în minutul 74 al meciului FCSB – Petrolul 1-1, fără să influenţeze cu nimic soarta partidei.
Jucătorul despre care Gigi Becali susţine că l-a costat în total 2 milioane de euro nu l-a impresionat deloc pe Dumitrescu, care susţine că acesta nu poate încă să facă un sprint.
Ilie Dumitrescu: Dennis Politic nu poate face un sprint
”Mi se pare că Politic nu e 100% refăcut. Nu poate să facă sprint. L-am văzut în două sau trei acțiuni și nu poate să facă sprint. Cred că ăsta e și motivul pentru care nu intră titular.
L-am văzut în situația să se debaraseze de adversar, dar nu poate să împingă. Se vede o reținere. Și la Radunovic se vede o reținere. Interpretează fazele excelent, dar are o reținere”, a declarat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.
Gigi Becali vrea 300.000 de euro pe Dennis Politic
Gigi Becali i-a stabilit preţul de vânzare lui Politic. Patronul roş-albaştrilor vrea să scape de fostul dinamovist pentru 300.000 de euro. Fotbalistul de 25 de ani cotat la 1.5 milioane de euro a marcat 3 goluri în cele de meciuri jucate în acest sezon.
”M-am luptat să-l iau și pe Politic, mare fotbalist, m-a costat aproape două milioane de euro. Aștept să facă ceva. Am văzut ce îi poate capul și lui George Popescu, și lui Politic, ce să mai… Aștept perioada de transferuri și cu asta basta!”, spunea Becali, în trecut, pentru sursa citată.
Politic a primit 100.000 de euro la semnătură atunci când a venit la FCSB şi are un salariu lunar de 20.000 de euro.
