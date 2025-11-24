Marius Şumudică l-a înţepat pe Costel Gâlcă, după CFR Cluj - Rapid 3-0: "Eu nu făceam niciodată asta" - Antena Sport

Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a fost uimit de decizia lui Costel Gâlcă, din timpul meciului cu CFR Cluj. Giuleştenii au pierdut la scor de neprezentare duelul din Gruia şi riscă să piardă primul loc, în cazul unui succes al celor de la FC Botoşani, în meciul cu Dinamo.
Claudiu Petrila, cel mai periculos jucător din tabăra giuleştenilor în timpul meciului de la Cluj, a fost schimbat de Costel Gâlcă în minutul 75, în locul său fiind preferat Hromada.
Marius Şumudică nu a înţeles schimbarea făcută de Costel Gâlcă: “Nu îl scoteam niciodată pe Petrila”
Şumudică susţine că, dacă el ar fi fost antrenor, nu l-ar fi scos niciodată pe Claudiu Petrila de pe teren, în timpul unui astfel de meci şi crede că jucătorul pe care Gâlcă ar fi trebuit să îl scoate este Alex Dobre:
“Referitor la Petrila, eu nu îl scoteam niciodată. Singura acțiune a Rapidului a fost cu Petrila acolo. Nu vreau să fac comparații. Eu, la momentul respectiv, când rezultatul era care era, eu nu îl scoteam pe Petrila. Era cel mai periculos jucător al meu. Petrila 1 contra 1 în preajma careului poate scoate ceva. 1 contra 1 îl domina pe fundașul dreapta.
În altă ordine de idei, Petrila vine după un joc la națională. A scos un penalty. E pe un trend ascendent. De ce să îl scot când sunt condus?
Și el simțind lucrul ăsta a fost puțin supărat. Nu cred că e un conflict. A bombănit când a ieșit ca orice jucător. (n.r. – Poate a bombănit că nu a ieșit Dobre) Nu am vrut să o spun eu”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.
CFR Cluj a legat două victorii în Liga 1, după ce etapa trecută a învins-o pe Unirea Slobozia, şi a părăsit zona locurile de baraj. Echipa lui Pancu se află pe locul 11, cu 19 puncte. Pentru clujeni urmează acum deplasarea de la Mioveni, acolo unde o vor întâlni pe FC Argeş.
De partea cealaltă, Rapid a rămas lider, cel puţin până la meciul pe care FC Botoşani îl va disputa luni seară, pe teren propriu, cu Dinamo. Cu o victorie, moldovenii o vor egala pe Rapid, urmând să treacă pe primul loc în acest scenariu, datorită golaverajului mai bun.
