Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea - Antena Sport

Daniel Bîrligea a rămas principalul produs de export al lui Gigi Becali, după ce Darius Olaru nu a revenit după accidentare la nivelul aşteptat de patronul de la FCSB.
Atacantul de 25 de ani cotat la 5 milioane de euro se află din nou în vizorul unei echipe din fotbalul arab. Conform gsp.ro, echipa de pe locul 6 din Arabia Saudită, Al Khaleej, l-a vrut în trecut pe internaţionalul român.
Daniel Bîrligea, dorit în Arabia Saudită
Interesul saudiţilor a revenit, iar aceştia sunt pregătiţi să demareze negocierile cu Gigi Becali. Arabii nu vor însă să plătească 15 milioane de euro, atât cât este clauza de reziliere a contractului lui Bîrligea.
Rămâne de văzut dacă cele două părţi vor ajunge la un numitor comun şi dacă Bîrligea se va transfer ala clubul cu un lot evaluat la 14 milioane de euro. În acest moment, jucătorii cu cea mai bună cotă de piaţă de la Al Khaleej sunt Konstantinos Fortounis şi Georgios Masouras (2 milioane de euro).
Daniel Bîrligea a adunat 22 de meciuri pentru FCSB în toate competiţiile acestui sezon şi şi-a trecut în cont 7 goluri şi 5 pase decisive.
Daniel Bîrligea, criticat de MM Stoica
Pe de altă parte, Daniel Bîrligea a fost taxat iarăși de Mihai Stoica, după ce a ales să celebreze într-un mod inedit reușita din meciul de la Zenica, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
“Bîrligea este jucător extraordinar. Scăriță cu piciorul stâng, el fiind dreptaci… dar prin gestul ăsta îmi arată că nu a înțeles nimic. Din cauza acestui gest putem să nu prindem play-off-ul, iar el îl repetă.
Face bășcălie de noi. A, că te ia la mișto Mihăilă, foarte bine dacă tu îi permiți, dar nu faci tu bășcălie la echipa națională. Punctele nu ni le mai întoarce nimeni. Este bătaie de joc.
După ce ți-ai bătut joc de echipă, tu acum faci gesturi din astea? Faci glume cu Mihăilă? El n-are probleme, nu comentează la arbitru să ia galben. Trebuia să ia trei cartonașe galbene. Am ajuns bătaia de joc a unui jucător!? Sunt tineri, eu sunt bătrân, eu nu mai tolerez așa ceva.”, a spus Stoica, recent, citat de primasport.ro.
- Mihai Stoica a găsit vinovatul de la FCSB pentru egalul cu Petrolul şi a anunţat care ar fi “ruşinea mondială”
- Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid: “Au crezut dușmanii că murim?”
- Continuă tensiunile la CFR! Iuliu Mureşan, critici la adresa lui Neluţu Varga: “A fost dat peste cap”
- Gheorghe Mustaţă i-a atacat pe jucători după FCSB – Petrolul 1-1: “Lasă că tot eu joc”
- A dat cărţile pe faţă despre situaţia la FCSB, după 1-1 cu Petrolul: “Pleacă jucători din cantonament”