Lovitură pentru Dinamo. Un jucător în formă e OUT pentru meciul cu FC Botoșani - Antena Sport

Dinamo se confruntă cu probleme de lot înaintea primului meci pe care urmează să îl dispute după pauza provocată de meciurile echipelor naționale. Alb-roșiii nu îl vor avea în echipă pe Alberto Soro la deplasarea de la FC Botoșani, care poate schimba configurația clasamentului din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul de 26 de ani din lotul lui Zeljko Kopic a acuzat o stare gripală, astfel că va fi out din echipă la meciul din această seară, potrivit prosport.ro. În plus, Soro nici nu va merge alături de coechipierii săi în Moldova, o măsură de precauție luată pentru a nu-i infecta, conform surselor gsp.ro.

Alberto Soro nu joacă la Botoșani

Jucătorul din Spania era unul dintre cei mai în formă pe care îi avea la dispoziție Zelko Kopic. În ultima etapă, marcase în duelul cu Csikszereda, scor 4-0, iar cu o rundă înainte dăduse golul victoriei în partida “de infarct” cu CFR Cluj, încheiată 2-1.

Acum, antrenorul croat nu se va mai putea baza pe el, astfel că în locul său ar urma să intre Danny Armstrong. Odată cu vestea că nu joacă la Botoșani, Soro se alătură unei liste lungi de indisponibili pe care îi are Dinamo în momentul de față. Adrian Mazilu încă nu este la punct cu pregătirea fizică, Alexandru Musi este accidentat, iar Cristi Mihai este în continuare incert.

Duelul dintre FC Botoșani și Dinamo va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. În cazul unei victorii, moldovenii pot urca pe primul loc, iar de cealaltă parte, alb-roșiii pot ajunge pe poziția secundă dacă obțin cele trei puncte.