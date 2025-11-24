Denis Alibec, tras pe "linie moartă" la FCSB! Anunţul făcut de Gigi Becali: "Când o să vină Şumudică la noi" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a pierdut încrederea în Denis Alibec şi a anunţat că acesta nu va mai fi titular la FCSB. Adus în vară la campioana României, atacantul de 34 de ani a dezamăgit până acum în tricoul roş-albastru, reuşind să înscrie un singur gol pentru FCSB. Reuşita a venit în Cupa României, la meciul cu Gloria Bistriţa, din penalty.
Chiar dacă în momentul transferului, Gigi Becali a dezvăluit că i-a promis atacantului că nu va vorbi în presă despre el, patronul roş-albaştrilor şi-a pierdut răbdarea cu acesta.
Denis Alibec nu va mai fi titular la FCSB! Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea
În momentul în care a fost întrebat despre echipa pe care FCSB o va folosi la Belgrad, Becali nu a menţionat nimic despre fostul atacant de la Farul. În momentul în care a fost întrebat despre Alibec, Becali şi-a pierdut răbdarea.
El a declarat că Alibec va mai fi titular la echipa sa abia atunci când Marius Şumudică, fostul său antrenor de la Astra, cu care a avut o relaţie bună, va deveni antrenorul campioanei României. Ulterior, Becali a făcut clar faptul că nu vrea să mai vorbească despre atacantul de 34 de ani:
“Alibec, când o să vină Şumudică antrenor la noi, o să fie titular. Stau să vorbesc acum de Alibec? Nu vreau să vorbesc de Alibec”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.
Mai mult accidentat şi fără realizări atunci când a fost apt, Denis Alibec a evoluat în 13 meciuri până acum, în toate competiţiile, pentru FCSB. În remiza cu Petrolul de sâmbătă, Denis Alibec a fost introdus pe teren în ultimele minute, când campioana României căuta golul victoriei, dar nu a avut realizări.
- 600.000 de euro este cota de piaţă a lui Denis Alibec, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
- Marius Şumudică l-a înţepat pe Costel Gâlcă, după CFR Cluj – Rapid 3-0: “Eu nu făceam niciodată asta”
- Lovitură pentru Dinamo. Un jucător în formă s-a accidentat înainte de meciul cu FC Botoșani
- Gigi Becali a infirmat zvonurile. Anunțul făcut despre jucătorul asociat cu FCSB: “Nu-l cunosc”
- Caz închis! Iuliu Mureșan, anunț despre transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB
- “În halul ăsta!” Adrian Mutu nu i-a iertat pe rapidişti, după înfrângerea drastică cu CFR Cluj: “Moale”