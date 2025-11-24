Denis Alibec, tras pe "linie moartă" la FCSB! Anunţul făcut de Gigi Becali: "Când o să vină Şumudică la noi" - Antena Sport

Gigi Becali şi-a pierdut încrederea în Denis Alibec şi a anunţat că acesta nu va mai fi titular la FCSB. Adus în vară la campioana României, atacantul de 34 de ani a dezamăgit până acum în tricoul roş-albastru, reuşind să înscrie un singur gol pentru FCSB. Reuşita a venit în Cupa României, la meciul cu Gloria Bistriţa, din penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă în momentul transferului, Gigi Becali a dezvăluit că i-a promis atacantului că nu va vorbi în presă despre el, patronul roş-albaştrilor şi-a pierdut răbdarea cu acesta.

Denis Alibec nu va mai fi titular la FCSB! Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea

În momentul în care a fost întrebat despre echipa pe care FCSB o va folosi la Belgrad, Becali nu a menţionat nimic despre fostul atacant de la Farul. În momentul în care a fost întrebat despre Alibec, Becali şi-a pierdut răbdarea.

El a declarat că Alibec va mai fi titular la echipa sa abia atunci când Marius Şumudică, fostul său antrenor de la Astra, cu care a avut o relaţie bună, va deveni antrenorul campioanei României. Ulterior, Becali a făcut clar faptul că nu vrea să mai vorbească despre atacantul de 34 de ani:

“Alibec, când o să vină Şumudică antrenor la noi, o să fie titular. Stau să vorbesc acum de Alibec? Nu vreau să vorbesc de Alibec”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.