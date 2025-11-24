Şeful Ferrari i-a cerut lui Lewis Hamilton să se calmeze: "Este puţin prea mult" - Antena Sport

Închide meniul
Şeful Ferrari i-a cerut lui Lewis Hamilton să se calmeze: "Este puţin prea mult"

Formula 1 | Şeful Ferrari i-a cerut lui Lewis Hamilton să se calmeze: "Este puţin prea mult"

Şeful Ferrari i-a cerut lui Lewis Hamilton să se calmeze: “Este puţin prea mult”

24 noiembrie 2025, 15:56

Şeful Ferrari i-a cerut lui Lewis Hamilton să se calmeze: Este puţin prea mult

Lewis Hamilton, înaintea Marelui Premiu din Las Vegas / Profimedia

Directorul echipei de Formula 1 Ferrari, Frederic Vasseur, i-a sugerat septuplului campion mondial Lewis Hamilton să se calmeze, după ce acesta a spus că traversează cea mai slabă formă din cariera lui, scrie DPA.

Hamilton a descris primul , la care a fost ultimul în calificări, dar s-a clasat al optulea în cursă, după descalificarea piloţilor de la McLaren.

Fred Vasseur i-a cerut lui Lewis Hamilton să se calmeze: “Este puţin prea mult”

Pilotul britanic în vârstă de 40 de ani a mai spus că abia aşteaptă să se termine anul, din care au mai rămas cursele în Qatar şi Abu Dhabi şi a adăugat că nu aşteaptă cu nerăbdare viitorul sezon.

Vasseur a sugerat că Hamilton ar trebui să se tempereze: “Înţeleg reacţia lui Lewis imediat după cursă. Dar trebuie să se calmeze şi să se concentreze pe următoarele două curse. Lewis a fost acolo la antrenamente şi ritmul a fost bun, dar pornirea de pe locul 20 nu este cea mai bună modalitate de a obţine rezultate bune. Deocamdată, trebuie să ne calmăm. Să coborâm din maşină şi să facem primele comentarii, este întotdeauna puţin prea mult.”

Hamilton, aflat locul 6 în clasamentul piloţilor, este la 74 de puncte faţă de coechipierul său Charles Leclerc, locul 5, şi încă nu a urcat pe podium cu Ferrari. A fost depăşit în calificări de Leclerc în 17 din 22 de curse.

Ferrari a alunecat pe locul patru în campionatul constructorilor şi, când a fost întrebat dacă Scuderia poate depăşi fosta sa echipă Mercedes, care este cu 53 de puncte în faţă, pe locul 2, un Hamilton descurajat a spus: “În acest ritm, cu performanţa mea, nu (avem nicio şansă). Am avut 22 de weekend-uri proaste (în acest sezon), aşa că anticipez încă câteva.”

La Doha, duminica viitoare, Lando Norris poate cuceri titlul mondial dacă va obţine cu cel puţin 2 puncte mai mult decât Max Verstappen (Red Bull) şi decât coechipierul său Oscar Piastri.

Cursa Marelui Premiu din Qatar este duminică, de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

