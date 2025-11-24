Şeful Ferrari i-a cerut lui Lewis Hamilton să se calmeze: "Este puţin prea mult" - Antena Sport

Directorul echipei de Formula 1 Ferrari, Frederic Vasseur, i-a sugerat septuplului campion mondial Lewis Hamilton să se calmeze, după ce acesta a spus că traversează cea mai slabă formă din cariera lui, scrie DPA.

Hamilton a descris primul , la care a fost ultimul în calificări, dar s-a clasat al optulea în cursă, după descalificarea piloţilor de la McLaren.

Fred Vasseur i-a cerut lui Lewis Hamilton să se calmeze: “Este puţin prea mult”

Pilotul britanic în vârstă de 40 de ani a mai spus că abia aşteaptă să se termine anul, din care au mai rămas cursele în Qatar şi Abu Dhabi şi a adăugat că nu aşteaptă cu nerăbdare viitorul sezon.

Vasseur a sugerat că Hamilton ar trebui să se tempereze: “Înţeleg reacţia lui Lewis imediat după cursă. Dar trebuie să se calmeze şi să se concentreze pe următoarele două curse. Lewis a fost acolo la antrenamente şi ritmul a fost bun, dar pornirea de pe locul 20 nu este cea mai bună modalitate de a obţine rezultate bune. Deocamdată, trebuie să ne calmăm. Să coborâm din maşină şi să facem primele comentarii, este întotdeauna puţin prea mult.”

Hamilton, aflat locul 6 în clasamentul piloţilor, este la 74 de puncte faţă de coechipierul său Charles Leclerc, locul 5, şi încă nu a urcat pe podium cu Ferrari. A fost depăşit în calificări de Leclerc în 17 din 22 de curse.