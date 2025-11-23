McLaren a pariat greșit în Las Vegas. Analiza lui Adrian Georgescu după descalificările lui Piastri și Norris - Antena Sport

Scriam în articolul trecut că traseul din Las Vegas e unul care prezintă multe condiții atipice. Am vrut chiar să închei acel text cu fraza ”Mai lipsește să plouă și vom avea jocuri de noroc pe asfaltul din Las Vegas”. Și chiar asta s-a întâmplat. A plouat în deșert și s-a schimbat tot.

Un deșert unde mai și plouă

Las Vegas se află în mijlocul Deșertului Mojave, unde ploaia în noiembrie nu e totuși ceva anormal. Acest pustiu nu are același grad de uscăciune ca Sahara, de pildă. Media anuală de precipitații este aproximativ 100 milimetri de ploaie, iar lunile de toamnă și iarnă reprezintă o bună parte din aceasta. Sunt câteva cauze, printre schimbarea circulației atmosferice toamna, furtunile din Pacific care încep să coboare spre sud și răcirea aerului.

Cei mai slabi timpi în FP3

”Nebunia” a început în runda a treia de antrenamente, de sâmbătă, când monoposturile McLaren au ocupat ultimele două locuri. Plouase sâmbătă dimineață și FP3 a început pe un circuit umed. Ulterior, pista a început să se usuce și piloții au trecut pe cauciucuri de uscat, dar rulajul pe slick a venit destul de târziu. Asta a însemnat că nu toți au reușit să profite de evoluția pistei în ultimele minute, când timpii au devenit mult mai buni. Oscar Piastri a suferit o pierdere a telemetriei, ceea ce l-a forțat să intre la boxe și să-și întrerupă programul de testare. Lando Norris a avut o altă problemă — se pare că e vorba de o defecțiune electrică -, iar după o derapare echipa a decis să nu-și asume riscuri.

Pariu cu pista udă

Câteva ore mai târziu, suprafața umedă a pistei a fost înlocuită de condiții mult mai proaste pentru calificări, din cauza ploii persistente dinaintea sesiunii. Cei mai mulți piloți au ieșit pe traseu cu pneuri intermediare, dar ploaia i-a reîntors la boxe pentru a monta gumele de ud, extrem de puțin folosite în acest sezon. Mulți piloți nu au reușit să aducă anvelopele în temperatura de lucru, printre care și Hamilton, care, pentru prima oară în cariera lui, a avut cel mai slab timp în calificări. În Q3 a ieșit și Antonelli, care rulase foarte bine în toate antrenamentele. Italianul avea însă să revină spectaculos în timpul cursei.

În Q3, asfaltul era ud, dar trasa ideala era în proporție de 70-80% uscată. În virajele cu numerele 14 și 16, pilotajul aducea cu cel din raliuri, cu derapaje recuperate prin corecții. Lando Norris a avut un ultim tur extraordinar pe care și l-a pregătit atent. Fiind al doilea pilot ieșit pe traseu în Q3, Norris a avut ocazia să facă șase tururi. Asta a însemnat că a trecut relativ devreme linia de sosire pentru ultima oară, ceea ce i-a permis să facă un tur în plus.