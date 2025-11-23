McLaren a pariat greșit în Las Vegas. Analiza lui Adrian Georgescu după descalificările lui Piastri și Norris - Antena Sport

Scriam în articolul trecut că traseul din Las Vegas e unul care prezintă multe condiții atipice. Am vrut chiar să închei acel text cu fraza ”Mai lipsește să plouă și vom avea jocuri de noroc pe asfaltul din Las Vegas”. Și chiar asta s-a întâmplat. A plouat în deșert și s-a schimbat tot.
Un deșert unde mai și plouă
Las Vegas se află în mijlocul Deșertului Mojave, unde ploaia în noiembrie nu e totuși ceva anormal. Acest pustiu nu are același grad de uscăciune ca Sahara, de pildă. Media anuală de precipitații este aproximativ 100 milimetri de ploaie, iar lunile de toamnă și iarnă reprezintă o bună parte din aceasta. Sunt câteva cauze, printre schimbarea circulației atmosferice toamna, furtunile din Pacific care încep să coboare spre sud și răcirea aerului.
Cei mai slabi timpi în FP3
”Nebunia” a început în runda a treia de antrenamente, de sâmbătă, când monoposturile McLaren au ocupat ultimele două locuri. Plouase sâmbătă dimineață și FP3 a început pe un circuit umed. Ulterior, pista a început să se usuce și piloții au trecut pe cauciucuri de uscat, dar rulajul pe slick a venit destul de târziu. Asta a însemnat că nu toți au reușit să profite de evoluția pistei în ultimele minute, când timpii au devenit mult mai buni. Oscar Piastri a suferit o pierdere a telemetriei, ceea ce l-a forțat să intre la boxe și să-și întrerupă programul de testare. Lando Norris a avut o altă problemă — se pare că e vorba de o defecțiune electrică -, iar după o derapare echipa a decis să nu-și asume riscuri.
Pariu cu pista udă
Câteva ore mai târziu, suprafața umedă a pistei a fost înlocuită de condiții mult mai proaste pentru calificări, din cauza ploii persistente dinaintea sesiunii. Cei mai mulți piloți au ieșit pe traseu cu pneuri intermediare, dar ploaia i-a reîntors la boxe pentru a monta gumele de ud, extrem de puțin folosite în acest sezon. Mulți piloți nu au reușit să aducă anvelopele în temperatura de lucru, printre care și Hamilton, care, pentru prima oară în cariera lui, a avut cel mai slab timp în calificări. În Q3 a ieșit și Antonelli, care rulase foarte bine în toate antrenamentele. Italianul avea însă să revină spectaculos în timpul cursei.
În Q3, asfaltul era ud, dar trasa ideala era în proporție de 70-80% uscată. În virajele cu numerele 14 și 16, pilotajul aducea cu cel din raliuri, cu derapaje recuperate prin corecții. Lando Norris a avut un ultim tur extraordinar pe care și l-a pregătit atent. Fiind al doilea pilot ieșit pe traseu în Q3, Norris a avut ocazia să facă șase tururi. Asta a însemnat că a trecut relativ devreme linia de sosire pentru ultima oară, ceea ce i-a permis să facă un tur în plus.
Pe primele două sectoare a înregistrat recorduri. Când a intrat în virajul al 14-lea, avea aproape o secundă în fața lui Verstappen, deținătorul celui mai bun timp în acel moment. Nici măcar erorile din virajele 14 și 16, când a redresat miraculos mașina, nu au putut să-l coboare din pole-position.
O cursă fără mari evenimente
Cursa în sine nu a avut nici un sfert din adrenalina calificărilor. Max a luat, ca mai mereu, un start foarte bun. Lando, ca mai mereu, unul mai puțin bun. Ca urmare, după câteva viraje, Norris a ajuns pe poziția a treia, după Verstappen și Russell. Norris a revenit totuși și a reușit să recupereze poziția a doua de la Russell, terminând cursa pe poziția secundă. De notat a fost comportamentul bun al mașinilor Mercedes, care se ”simt” bine la Las Vegas. Russell, minat în Q3 de o defecțiune, după ce a avut cei mai buni timpi în FP3, Q1 și Q2, dar și Antonelli, care a parcurs 48 de tururi cu un singur set de gume (hard) și a anulat efectul unei penalizări de 5 secunde, au învins ghinioanele. Până la urmă, cei doi au completat podiumul, alături de învingătorul Max Verstappen.
Asta pentru că, după cum știți, după cursă a venit știrea că, la verificarea tehnică, prin care au trecut toate primele 10 monoposturi clasate, mașinile McLaren au fost găsite neconforme cu regulamentul tehnic. Grosimea podelei, care trebuie să depășească 9 milimetri, era mai redusă în zonele unde se fac aceste măsurători. Puteți citi aici explicații detaliate despre ceea ce s-a petrecut și cât de mari au fost uzurile.
Ce s-a întâmplat?
Cum a reușit McLaren să facă aceeași greșeală ca Ferrari în Marele Premiu al Chinei din 2025? După cum scriam, e un traseu care nu avantajează monoposturile McLaren. Sunt factori, dintre care temperaturile scăzute sunt cel mai important, pentru care McLaren nu pot folosi atuul lor principal: răcirea roților, prin care se controlează supraîncălzirea pneurilor. Ca urmare, echipa a trebuit să ”găsească” în altă zonă aderența.
Este posibil ca micșorarea gărzii la sol să fi fost soluția folosită de McLaren pentru ca mașinile să fie mai performante pe această pistă. Cei de la The Race o scriu clar. În ultimele tururi nu ar fi fost vorba despre riscul ca Lando să rămână în pană de combustibil. Cei de la boxele McLaren au realizat că era posibil ca podeaua să fi suferit o uzură prea mare, ca urmare a reducerii gărzii la sol.
De ce a apărut ”porpoising-ul”?
Într-o declarație oferită după cursă, Andrea Stella, șeful echipei McLaren, spunea că uzura podelei, mai mare decât cea estimată inițial de McLaren, ar fi fost cauzată de ”porpoising adițional și neașteptat”. Numai că acest ”porpoising” – oscilații pronunțate în plan vertical, necauzate de denivelări, pe liniile drepte – este un efect direct al micșorării gărzii la sol. În 2022 și 2023, primele sezoane după revenirea efectului de sol în F1, multe mașini – printre care Ferrari și Mercedes – au prezentat acest efect.
Cu câteva tururi înainte de final, lui Lando i s-a cerut să reducă ritmul. De asemenea, să folosească manevra Lift and Coast, adică frânarea de motor. Este exact manevra pe care o fac piloții Ferrari în ultima jumătate de sezon. Problemele scuderiei au apărut din cauza faptului că, după descalificarea din China, datorată uzurii podelei, au fost nevoiți să mărească garda la sol. Frânarea de motor contracarează exact apropierea podelei de sol. Ca urmare, timpii lui Lando pe ultimele tururi în Las Vegas au crescut drastic. La conferința de presă, conform sursei citate, Lando a scăpat un porumbel. A afirmat că cererea i-ar fi fost făcută ”ca urmare a unor probleme ale mașinii”. Așadar, nu din cauza unui potențial pericol de a rămâne fără combustibil.
Manevra ”lift and coast” nu a fost suficientă
Un alt argument în sprijinul acestei teorie este următorul. Cotele de uzură mai mari, la ambele mașini, erau în partea din spate. ”Prin reducerea vitezei la sfârșitul liniilor drepte, Norris ar fi limitat apropierea părții din spate a mașinii de suprafața pistei și ar fi evitat ca partea inferioară a podelei să se lovească de aceasta.” scriu cei de la The Race. Șefii McLaren ar fi încercat să nu dea naștere la suspiciuni și în mesajele radio au sugerat că e vorba de probleme legate de combustibil. De asemenea, nu se așteptau să fie aceleași probleme și la monopostul lui Piastri.
Vom intra însă în articolul de mâine în detalii tehnice.
- Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas
- Cum poate câștiga Max Verstappen titlul în Formula 1, după ce Norris și Piastri au fost descalificați în Las Vegas
- Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul
- “L-am lăsat pe Max să câștige” Lando Norris, pus pe glume după MP din Las Vegas! Ce s-a întâmplat la start
- Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa