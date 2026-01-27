Interes din Turcia pentru jucătorul FCSB-ului! Cota de piață este de 3 milioane de euro - Antena Sport

FCSB are un sezon de coșmar și tremură din temelii pentru prezența în play-off. Campioana României poate rămâne și fără unul dintre cei mai importanți jucători din ultimele două sezoane.

Siyabonga Ngezana este pe radarul unei echipe din Turcia, care și-ar fi manifestat interesu pentru stoperul sud-african cotat la 3 milioane de euro.

Siyabonga Ngezana, pe lista unei echipe din Turcia

Siyabonga Ngezana a avut câteva prestații modeste în acest sezon, stoperul greșind flagrant și la partida cu Dinamo Zagreb, din faza principală a UEFA Europa League.

Patronul celor de la FCSB nu și-a pierdut încrederea în acesta, însă o ofertă importantă nu i-ar displace finanțatorului roș-albaștrilor. Potrivit celor de la kickoff.com, există interes din Turcia pentru fundaș, mai exact de la Gaziantep.

„După ce Siyabonga Ngezana a fost recent asociat cu un club din Franța, un nou raport susține că există un interes din Turcia pentru jucătorul celor de la FCSB.