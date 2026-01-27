Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Interes din Turcia pentru jucătorul FCSB-ului! Cota de piață este de 3 milioane de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Interes din Turcia pentru jucătorul FCSB-ului! Cota de piață este de 3 milioane de euro

Interes din Turcia pentru jucătorul FCSB-ului! Cota de piață este de 3 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 27 ianuarie 2026, 16:30

Comentarii
Interes din Turcia pentru jucătorul FCSB-ului! Cota de piață este de 3 milioane de euro

Jucătorii de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB are un sezon de coșmar și tremură din temelii pentru prezența în play-off. Campioana României poate rămâne și fără unul dintre cei mai importanți jucători din ultimele două sezoane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Siyabonga Ngezana este pe radarul unei echipe din Turcia, care și-ar fi manifestat interesu pentru stoperul sud-african cotat la 3 milioane de euro.

Siyabonga Ngezana, pe lista unei echipe din Turcia

Siyabonga Ngezana a avut câteva prestații modeste în acest sezon, stoperul greșind flagrant și la partida cu Dinamo Zagreb, din faza principală a UEFA Europa League.

Patronul celor de la FCSB nu și-a pierdut încrederea în acesta, însă o ofertă importantă nu i-ar displace finanțatorului roș-albaștrilor. Potrivit celor de la kickoff.com, există interes din Turcia pentru fundaș, mai exact de la Gaziantep.

„După ce Siyabonga Ngezana a fost recent asociat cu un club din Franța, un nou raport susține că există un interes din Turcia pentru jucătorul celor de la FCSB.

Reclamă
Reclamă

Ngezana traversează un sezon sub așteptări la FCSB. Fundașul sud-african a fost criticat de presa din România și de oameni din interiorul clubului, inclusiv de patronul Gigi Becali.

Scăderea evidentă de formă a fostului dublu câștigător al premiului pentru cel mai bun fundaș din Superliga României a coincis cu un declin clar al evoluțiilor FCSB din acest sezon.

Din acest motiv, au apărut speculații privind o posibilă plecare a lui Ngezana în viitorul apropiat. După ce a fost asociat cu un transfer la formația franceză Lorient, un nou raport indică acum un interes din Turcia pentru Ngezana”, au scris africanii.

Criminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din CeneiCriminalul de 13 ani din Timiş, ascuns de familie. Situaţie fără precedent după omorul din Cenei
Reclamă
  • 103 meciuri a jucat Siyabonga Ngezanala FCSB
  • 3 milioane de euro este cota sa de piață
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase morţi în urma unui accident cumplit pe E70 în Timiş, în care au fost implicate 4 vehicule
Observator
Şase morţi în urma unui accident cumplit pe E70 în Timiş, în care au fost implicate 4 vehicule
În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător
Fanatik.ro
În plin scandal în familie, Victoria Beckham a făcut un anunț surprinzător
18:32
Salariul uluitor pe care îl încasează înlocuitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj. Ce bonus a primit la semnătură
18:29
Ultraşii echipelor mari din România îi sar în ajutor lui PAOK după tragedia cumplită! Cum vor să se implice
18:17
Jucătorul FCSB-ului, făcut praf de presa străină, după umilința cu CFR Cluj: „O rușine absolută”
18:14
Reacţia lui Gigi Becali după ce Peluza Nord a decis să nu o mai susţină pe FCSB la următoarele meciuri
17:43
Prima decizie luată de PAOK, după accidentul tragic din România în care 7 fani și-au pierdut viața
17:36
FotoMesajul patronului lui PAOK, Ivan Savvidis, după tragedia din România în care 7 fani ai echipei sale au decedat!
Vezi toate știrile
1 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 2 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 3 Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. “Sunt deciziile antrenorului” 4 Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu 5 Ofertă de ultimă oră anunţată de Gigi Becali la FCSB: “Mai contează la mine încă 80.000 de euro?” 6 Decizia luată de Petrolul în privința demiterii lui Eugen Neagoe
Citește și
Cele mai citite
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați