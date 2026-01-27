Interes din Turcia pentru jucătorul FCSB-ului! Cota de piață este de 3 milioane de euro - Antena Sport

FCSB are un sezon de coșmar și tremură din temelii pentru prezența în play-off. Campioana României poate rămâne și fără unul dintre cei mai importanți jucători din ultimele două sezoane.
Siyabonga Ngezana este pe radarul unei echipe din Turcia, care și-ar fi manifestat interesu pentru stoperul sud-african cotat la 3 milioane de euro.
Siyabonga Ngezana, pe lista unei echipe din Turcia
Siyabonga Ngezana a avut câteva prestații modeste în acest sezon, stoperul greșind flagrant și la partida cu Dinamo Zagreb, din faza principală a UEFA Europa League.
Patronul celor de la FCSB nu și-a pierdut încrederea în acesta, însă o ofertă importantă nu i-ar displace finanțatorului roș-albaștrilor. Potrivit celor de la kickoff.com, există interes din Turcia pentru fundaș, mai exact de la Gaziantep.
„După ce Siyabonga Ngezana a fost recent asociat cu un club din Franța, un nou raport susține că există un interes din Turcia pentru jucătorul celor de la FCSB.
Ngezana traversează un sezon sub așteptări la FCSB. Fundașul sud-african a fost criticat de presa din România și de oameni din interiorul clubului, inclusiv de patronul Gigi Becali.
Scăderea evidentă de formă a fostului dublu câștigător al premiului pentru cel mai bun fundaș din Superliga României a coincis cu un declin clar al evoluțiilor FCSB din acest sezon.
Din acest motiv, au apărut speculații privind o posibilă plecare a lui Ngezana în viitorul apropiat. După ce a fost asociat cu un transfer la formația franceză Lorient, un nou raport indică acum un interes din Turcia pentru Ngezana”, au scris africanii.
- 103 meciuri a jucat Siyabonga Ngezanala FCSB
- 3 milioane de euro este cota sa de piață
