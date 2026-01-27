Mihai Stoica nu a mai rezistat şi a răbufnit la adresa lui Cristi Balaj: "Am mai văzut șmecheriți din ăștia" - Antena Sport

Mihai Stoica nu a trecut peste bucuria celor de la CFR Cluj, care au câştigat cu 4-1 meciul de pe Arena Naţională cu FCSB. Oficialii formaţiei din Gruia au făcut hora bucuriei chiar la lojă, ironizând astfel jucătorii de la FCSB, care preferă să se bucure astfel atunci când marchează.
Alături de Marius Bilaşco şi Bogdan Mara, în loja de pe Arena Naţională a fost surprins şi Cristi Balaj, fostul preşedinte al clujenilor. Fostul arbitru a luat şi el parte la hora bucuriei.
Mihai Stoica l-a ironizat pe Cristi Balaj, după bucuria clujenilor de pe Arena Naţională: “Mare conducător a ajuns”
Imaginile cu bucuria celor de la CFR Cluj nu au fost deloc pe placul lui Mihai Stoica, iar oficialul roş-albaştrilor a lansat un atac la adresa lui Cristi Balaj. El l-a ironizat pe fostul arbitru, care a fost preşedintele clubului din Gruia timp de aproape patru ani, în perioada noiembrie 2021 – octombrie 2025:
“Balaj cu ce treabă mai e? Nici n-am sesizat că e ironie la adresa jucătorilor noştri, doar că jucătorii noştri, când se uita în conturi, se mai destind.
Pe când ăştia care fac hora asta, nu ştiu ce să zic… Că ştiu că plâng peste tot că nu şi-au luat salariile de un an şi ceva. Ăia de pe acolo… De Balaj nu ştiu, Balaj e suporter VIP, probabil.
Mare conducător al fotbalului românesc a ajuns şi Balaj. Cât a fost? Un an şi ceva? Eu sunt din 1992, am mai văzut eu şmecheriţi din ăştia. Se plângea când era la ANAD că a fost schimbat politic. Păi, cum te-au pus? Te-au pus altfel? Dacă el plânge că-l schimbă politic, cum a fost pus?
Foarte simpatic Balaj ăsta! Îl ştiu ca arbitru, era d-asta care nu a mâncat usturoi şi nu-i miroase gura“, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
- Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul
- Basarab Panduru, verdict dur despre decizia luată de Gigi Becali la FCSB: “Disperare”
- Ce cotă are acum FCSB la câştigarea titlului, după etapa dezastruoasă din weekend
- Gigi Becali a ignorat avertismentul lui Mihai Stoica: “Chiar am insistat să nu joace! L-am atenţionat din vară”
- Negocieri avansate pentru o plecare de la Rapid. Oficialii giuleștenilor au confirmat, după victoria cu UTA