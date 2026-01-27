Mihai Stoica nu a mai rezistat şi a răbufnit la adresa lui Cristi Balaj: "Am mai văzut șmecheriți din ăștia" - Antena Sport

Mihai Stoica nu a trecut peste bucuria celor de la CFR Cluj, care au câştigat cu 4-1 meciul de pe Arena Naţională cu FCSB. Oficialii formaţiei din Gruia au făcut hora bucuriei chiar la lojă, ironizând astfel jucătorii de la FCSB, care preferă să se bucure astfel atunci când marchează.

Alături de Marius Bilaşco şi Bogdan Mara, în loja de pe Arena Naţională a fost surprins şi Cristi Balaj, fostul preşedinte al clujenilor. Fostul arbitru a luat şi el parte la hora bucuriei.

Mihai Stoica l-a ironizat pe Cristi Balaj, după bucuria clujenilor de pe Arena Naţională: “Mare conducător a ajuns”

Imaginile cu bucuria celor de la CFR Cluj nu au fost deloc pe placul lui Mihai Stoica, iar oficialul roş-albaştrilor a lansat un atac la adresa lui Cristi Balaj. El l-a ironizat pe fostul arbitru, care a fost preşedintele clubului din Gruia timp de aproape patru ani, în perioada noiembrie 2021 – octombrie 2025:

“Balaj cu ce treabă mai e? Nici n-am sesizat că e ironie la adresa jucătorilor noştri, doar că jucătorii noştri, când se uita în conturi, se mai destind.

Pe când ăştia care fac hora asta, nu ştiu ce să zic… Că ştiu că plâng peste tot că nu şi-au luat salariile de un an şi ceva. Ăia de pe acolo… De Balaj nu ştiu, Balaj e suporter VIP, probabil.