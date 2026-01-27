Coșmar pentru Marius Ștefănescu! Ce se întâmplă cu fotbalistul pus pe liber de Konyaspor - Antena Sport

Marius Ștefănescu traversează o situație de coșmar în Turcia, după ce a fost pus pe liber de cei de la Konyaspor. Fotbalistul plecat la începutul sezonului de la FCSB trece printr-un moment similar ca Vladislav Blănuță, blocat în prezent la Kiev.

Deși are pe masă o ofertă de la o echipă dintr-o ligă inferioară, regulamentul FIFA nu îi permite fotbalistului să evolueze pentru o a treia formație în acest sezon.

Marius Ștefănescu, blocat la Konyaspor

La începutul acestui sezon, Gigi Becali a luat decizia radicală de a-l ceda pe Marius Ștefănescu în Turcia. Fotbalistul însă nu a beneficiat de prea multe minute, ba chiar conducerea a luat în calcul să îi rezilieze contractul unilateral.

Între timp, la adresa jucătorului a venit o ofertă de la Erzurumspor, care a ajuns la un acord cu Konyaspor pentru împrumutul acestuia până la finalul sezonului.

Conform regulamentului FIFA, situația lui Ștefănescu este similară cu cea a lui Blănuță, care nu poate ajunge la Dinamo, după ce a evoluat pentru FC U Craiova și Dinamo Kiev, în același sezon. Rămâne de văzut care va fi calea de atac prin care aceștia vor încerca să-l legitimeze pe Ștefănescu.