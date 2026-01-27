Coșmar pentru Marius Ștefănescu! Ce se întâmplă cu fotbalistul pus pe liber de Konyaspor - Antena Sport

Marius Ștefănescu traversează o situație de coșmar în Turcia, după ce a fost pus pe liber de cei de la Konyaspor. Fotbalistul plecat la începutul sezonului de la FCSB trece printr-un moment similar ca Vladislav Blănuță, blocat în prezent la Kiev.
Deși are pe masă o ofertă de la o echipă dintr-o ligă inferioară, regulamentul FIFA nu îi permite fotbalistului să evolueze pentru o a treia formație în acest sezon.
Marius Ștefănescu, blocat la Konyaspor
La începutul acestui sezon, Gigi Becali a luat decizia radicală de a-l ceda pe Marius Ștefănescu în Turcia. Fotbalistul însă nu a beneficiat de prea multe minute, ba chiar conducerea a luat în calcul să îi rezilieze contractul unilateral.
Între timp, la adresa jucătorului a venit o ofertă de la Erzurumspor, care a ajuns la un acord cu Konyaspor pentru împrumutul acestuia până la finalul sezonului.
Conform regulamentului FIFA, situația lui Ștefănescu este similară cu cea a lui Blănuță, care nu poate ajunge la Dinamo, după ce a evoluat pentru FC U Craiova și Dinamo Kiev, în același sezon. Rămâne de văzut care va fi calea de atac prin care aceștia vor încerca să-l legitimeze pe Ștefănescu.
„Erzurumspor și-a manifestat interesul. Discuțiile au loc în acest moment și nu sunt probleme. Totul decurge pozitiv. Se rezolvă în două zile, cel târziu”, au scris turcii.
ÖZEL – KONYASPOR’DA YOLCULAR NE DURUMDA?
Konyaspor’da takımdan ayrılacak oyuncuların akıbeti ne?
Pedrinho’nun Sakaryaspor’a transferi hangi aşamada?
Erzurumspor, Marius Stafanescu ile görüşmelerini sürdürüyor.
Josip Calusic’e ne olacak? pic.twitter.com/jrI4EOBXof
— Hasan Yıldırım (@hasanyildirims) January 27, 2026
- Nota primită de Adrian Șut, după cele 14 minute jucate în Al Ittihad Kalba – Al-Ain
- Prima reacţie a clubului PAOK după ce 7 fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu au murit într-un accident în România!
- Nu toți eroii poartă mănuși: „Un fenomen!” A apărat cu mâinile goale și a adus trofeul echipei sale
- Nebunie totală în Qatar! Echipa lui Cosmin Contra s-a calificat dramatic, după 28 de penalty-uri executate
- Marius Şumudică, întrebare fără răspuns! Apelul făcut în Arabia Saudită: “Oameni buni, de ce?”