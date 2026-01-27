Nota primită de Adrian Șut, după cele 14 minute jucate în Al Ittihad Kalba - Al-Ain - Antena Sport

Închide meniul
Nota primită de Adrian Șut, după cele 14 minute jucate în Al Ittihad Kalba – Al-Ain

Daniel Işvanca Publicat: 27 ianuarie 2026, 17:30

Adrian Șut, la Al Ain/ Instagram Al Ain

Adrian Șut a fost rezervă marți în disputa dintre Al Ittihad Kalba și Al-Ain, dar a fost introdus pe teren în repriza secundă, la scorul de 2-1 în favoarea echipei sale.

Mijlocașul plecat în această iarnă de la campioana FCSB a primit cartonașul galben la doar 60 de secunde de la intrarea pe teren, dar a înregistrat cifre bune în cele 14 minute jucate.

Adrian Șut, cartonaș galben în Al Ittihad Kalba – Al-Ain

Adrian Șut nu a prins primul 11 la al doilea meci de la sosirea la Al-Ain, însă mijlocașul român a fost trimis în luptă în minutul 76, când l-a înlocuit pe Rafael Rodrigues.

La doar 60 de secunde distanță, Șut a încasat cartonașul galben pentru un fault. El a avut totuși cifre bune, fiind notat cu 6,6 de către cei de la Sofa Score.

Laba (min. 47), Rahimi (min. 64) și Palacios (min. 88) au marcat pentru cei de la Al-Ain. Pentru gazde a punctat Nourollahi (min. 70), dar aceștia au rămas și în inferioritate numerică, după ce Abunamous a fost eliminat.

Cifrele lui Adrian Șut în Al Ittihad Kalba – Al-Ain

  • 18 atingeri
  • 16/17 pase precise (94%)
  • Pase în jumătatea adversă 12/12 (100%)
  • Mingi lungi corecte 1/1 (100%)
  • Pase în jumătatea proprie 4/5 (80%)
