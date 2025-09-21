Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo” - Antena Sport

Chiar dacă a pierdut primul meci din acest sezon, pe terenul celor de la Oțelul Galați, Universitatea Craiova rămâne în continuare cea ma în formă echipă din actuala ediție de Liga 1.

Oltenii au reușit mai multe transferuri care au confirmat în acest început de stagiune, iar calificarea în faza principală a UEFA Conference League a adus din nou lumea la stadion, lângă echipă.

Universitatea Craiova, principala favorită la titlu? Ce spune Ioan Andone

Cu o linie de clasament aproape impecabilă, Universitatea Craiova pare în sfârșit să iasă din umbra celor de la FCSB, respectiv CFR Cluj. Oltenii au reușit și o calificare entuziasmantă în UEFA Conference League, ceea ce face atmosfera din jurul echipei și mai plăcută.

Ioan Andone este de părere că gruparea antrenată de Mirel Rădoi are toate șansele să aspire la titlul de campioană a României, în condițiile în care și tehnicianul aflat pe bancă a dobândit ceva experiență.

„Extraordinar, au schimbat și ei o grămadă de jucători, dar i-au adus cu cap. L-au vândut pe Koljic și au adus trei. Mirel a căpătat experiență, schimbă sistemul de joc, rotește jucătorii.