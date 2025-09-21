Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo” - Antena Sport

Închide meniul
Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo”

Daniel Işvanca Publicat: 21 septembrie 2025, 16:39

Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: E o emulație acolo”

Ioan Andone / SPORT PICTURES

Chiar dacă a pierdut primul meci din acest sezon, pe terenul celor de la Oțelul Galați, Universitatea Craiova rămâne în continuare cea ma în formă echipă din actuala ediție de Liga 1.

Oltenii au reușit mai multe transferuri care au confirmat în acest început de stagiune, iar calificarea în faza principală a UEFA Conference League a adus din nou lumea la stadion, lângă echipă.

Universitatea Craiova, principala favorită la titlu? Ce spune Ioan Andone

Cu o linie de clasament aproape impecabilă, Universitatea Craiova pare în sfârșit să iasă din umbra celor de la FCSB, respectiv CFR Cluj. Oltenii au reușit și o calificare entuziasmantă în UEFA Conference League, ceea ce face atmosfera din jurul echipei și mai plăcută.

Ioan Andone este de părere că gruparea antrenată de Mirel Rădoi are toate șansele să aspire la titlul de campioană a României, în condițiile în care și tehnicianul aflat pe bancă a dobândit ceva experiență.

„Extraordinar, au schimbat și ei o grămadă de jucători, dar i-au adus cu cap. L-au vândut pe Koljic și au adus trei. Mirel a căpătat experiență, schimbă sistemul de joc, rotește jucătorii.

E principala favorită la titlu acum, depinde acum. Să îi vedem în cupele europene, pe două fronturi. Au lot excelent. E important antrenorul. E o emulație acolo. Pot să ia campionatul”.

Ioan Andone: „Ar fi momentul”

„Surpriză e ce s-a întâmplat până acum, nu ai auzit de prime neplătite, salarii neplătite, bază de pregătire, nutriționist. După atâția ani de zile nu cred că se poate întâmpla să nu se întâmple.

Ar fi momentul, din 1991… Îți dai seama ce ar însemna un titlu. Ar merita, pentru că au stadion nou, bază de pregătire, lotul e foarte bun, echilibrat, jucători tineri și cu experiență”, a declarat Ioan Andone, potrivit digisport.ro.

