Ionel Ganea l-a pus la zid pe Daniel Bîrligea, după FCSB - Dinamo: "Dacă eşti inteligent, nu faci asta" - Antena Sport

Sunt fericit că am dat gol, că am ajutat echipa și că am luat cele 3 puncte, care sunt cele mai importante.

(Despre scociul pus pe gură) Am vrut să dau o replică, cred că din peluza lor a ajuns acolo și a fost un răspuns, să nu se agite foarte mult, pentru că se vede pe teren ce se întâmplă.

Sunt fericit pentru evoluție, mândru pentru ceea ce fac în momentul ăsta. Au fost și momente grele și am reușit să trec peste ele. Cel mai important obiectiv este să câștige echipa și să câștigăm titlul. Ce fac eu pe lângă e un plus”, a declarat Daniel Bîrligea, după FCSB – Dinamo 3-1.