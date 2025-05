Daniel Bîrligea, savuros după ce a marcat cu Dinamo: "Cum a zis Yamal...". Motivul pentru care şi-a pus scoci pe gură după gol - Antena Sport

Octavian Popescu, în extaz după „dubla” din FCSB – Dinamo 3-1: „Au fost goluri grele”

Octavian Popescu a oferit prima reacţie, după ce a marcat o „dublă” în derby-ul dintre FCSB şi Dinamo, încheiat cu scorul de 3-1. Mijlocaşul campioanei s-a declarat extrem de bucuros de victoria obţinută de campioană împotriva marii rivale.

„Sunt bucuros că am reuşit să marchez două goluri şi că am fost cel mai bun. Am jucat doar 45 de minute, dar am timp. Mă bucur că am putut să ajut echipa. Au fost nişte goluri grele, nu au fost aşa uşoare.

În ultimele meciuri cu Dinamo am reuşit să dau un gol sau un assist şi mă bucur că am reuşit şi în seara asta.

Cred că am arătat că suntem cea mai bună echipă (n.r. din România). Am marcat şi mă ajută foarte mult mental”, a declarat Octavian Popescu, conform digisport.ro, după FCSB – Dinamo 3-1.