Ionuț Vînă, gol de senzație în Farul - Botoșani. L-a făcut și pe Gică Hagi să aplaude în lojă - Antena Sport

Ionuț Vînă a marcat un gol de senzație în duelul dintre Farul și Botoșani, din etapa a 16-a a Ligii 1. Mijlocașul de 30 de ani al constănțenilor a deschis scorul în minutul 5.

Ionuț Vînă a preluat la marginea careului o pasă de la Cristi Ganea și a șutat fără să stea pe gânduri spre poarta apărată de Anestis.

Ionuț Vînă, gol de senzație în Farul – Botoșani

Mijlocașul celor de la Farul a reușit astfel să înscrie un gol spectaculos în vinclu, din marginea careului, portarul celor de la Botoșani fiind fără reacție în fața execuției de zile mari a lui Vînă.

Gică Hagi, aflat la meci, a fost surprins bucurându-se pe deplin de reușita fostului său elev. „Regele” a aplaudat golul reușit de Ionuț Vînă, el privind meciul din lojă.

Ionuț Vînă a revenit la Farul în vara lui 2023, după ce și-a încheiat contractul cu cei de la Universitatea Craiova. În acest sezon, mijlocașul a fost jucător de bază la formația constănțeană, bifând 17 meciuri, în toate competițiile.